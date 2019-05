Fox Sports Brasil denuncia un gesto racista de un hincha de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los objetos lanzados al campo de juego tras la falta que recibió el delantero Vitinho en el final del partido y el gesto de un hincha de Peñarol hacia los aficionados de Flamengo fueron marcados por Fox Sports Brasil en su cuenta oficial de Twitter.

El medio de comunicación fue contundente al rotular el video en el que se muestra a un hincha aurinegro imitando los movimientos de un mono: "CASO DE RACISMO! En Uruguay, un partidario de Peñarol imita a un mono en dirección de los aficionados del Flamengo".

Además, se remarcó el hecho que en los instantes finales del partido los hinchas que estaban en la tribuna Damiani lanzaron varios objetos a la cancha.

Vitinho, el jugador involucrado en los hechos, narró para Fox Sports Brasil:

"Me hicieron una falta, el jugador iba a ser expulsado, pero no se llevó la tarjeta. Y empezaron a lanzar objetos dentro al campo. Yo tomé uno para mostrar al árbitro, y a los jugadores de Peñarol no les gustó mucho mi reacción. Pero, ¿qué más podría hacer? Imagina si alguno me golpea. El arquero de ellos fue alcanzado por una botella en la cabeza. Todo el mundo sabe que no puede suceder, pero, sin embargo, pierden la noción de la situación. El juez terminó el juego para no perder el control. Tiraron mucha cosa".

CASO DE RACISMO! No Uruguai, um torcedor do Peñarol imita um macaco na direção da torcida do Flamengo. #LibertadoresFOXSports



📹 @_ramonwesley pic.twitter.com/ki0CEW1Mrn — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 8 de mayo de 2019