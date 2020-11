La foto que más quería y no salió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 1995 tuve la oportunidad de entrevistar a Maradona. Trabajaba en el programa Supersport de canal 4 y supimos que estaba en Punta del Este jugando al fútbol con amigos. Allá fuimos y le hice una nota que llamábamos La Metralleta. No soy cholula, nunca le pido fotos ni camisetas a los jugadores, pero se trataba de Maradona. Le pedí al camarógrafo que nos sacara una foto. No eran tiempos de celulares modernos, pero tenía una cámara. Nunca se supo por qué, pero la foto no salió. Lo lamento hasta hoy.

Volví a verlo en el 2009, en el Centenario, en la conferencia de prensa tras el triunfo de la selección argentina que él dirigía contra Uruguay. “Para los que no creyeron, y con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando”, dijo. Creo que yo era la única mujer en la sala. Y lo perdoné.

Siempre admiré a Maradona, porque fue el mejor futbolista que vi; porque jugó por su selección con el tobillo como una sandía y se puso siempre el equipo al hombro y porque fue capaz de enfrentarse a la FIFA para crear un sindicato mundial de jugadores. El resto, lo de sus excesos, no lo juzgo. Cada uno hace de su vida lo que quiere o lo que puede.