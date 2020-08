Fossati y un balde de agua fría: se va Joaquín Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El zaguero de River Plate, Joaquín Fernández viaja el martes hacia Holanda donde defenderá al Heerenveen. "A Jorge (Fossati) le cayó como un balde de agua fría, pero sabe que es mi futuro. Yo quería que él se enterara lo antes posible, pero las cosas todavía no estaban cerradas. Jorge me dio su confianza y además es el técnico y hay que respetarlo. Es un crack y me apoyó. Me dijo que cualquier cosa que precisara él estaba a la orden. Me contó que conocía a mucha gente en Holanda porque iba a hacer las pretemporadas cuando dirigía en Catar", contó Joaquín desde Rocha, a donde viajó autorizado por su técnico para despedirse de su familia, sobre todo de sus abuelos.

"Hacía un tiempo que estaban atrás mío, pero hasta que no tuviera los pasajes en la mano yo no me quería ilusionar. Porque a mi hermano Fabricio, que juega en Progreso, le pasó varias veces y me aconsejó que no me entusiasmara mucho. Pero en los últimos días la cosa se adelantó y viajo el martes", agregó el futbolista quien ya se estuvo interiorizando sobre el equipo y la ciudad en la que vivirá.

"El equipo terminó décimo en la última temporada y la ciudad, que se llama igual, está a unos 125 kilómetros de Ámsterdam. Por suerte no tengo problemas con el inglés porque lo estudié toda la vida, aunque ahora estoy medio olvidado, pero estoy seguro que en unos meses me vuelve todo porque lo tengo guardado en la cabeza", afirmó Joaquín, quien seguramente llamará a su excompañero Matías Jones, quien tuvo dos pasajes por el fútbol holandés, e incluso está casado con una holandesa para "que me pase algunos tips".

La historia de Joaquín es singular.Llegó desde Rocha para jugar al básquetbol en Atenas, pero tras un breve pasaje por las juveniles de Defensor Sporting llegó a River Plate para jugar en la Quinta División. Y fue subiendo hasta debutar en Primera División de la mano de Tiscornia. "No se porque cambié de deporte, creo que quise probar suerte en el fútbol. En realidad en mi familia son todos futboleros y yo era el diferente. Estuve en la Sub 16 de Defensor Sporting, pero me desmotivé porque no jugaba y además Pichincha me quedaba muy lejos, acostumbrado a Rocha donde todo queda cerca. Decidí volver al básquetbol, pero al final,por intermedio del entrenador de arqueros, me invitaron a ir a River y allí me quedé", contó el zaguero quien sin embargo no se olvida del básquet y siempre va a tirar un poco a la placita de Enrique López, cerca de su casa ubicada en Cebollatí y Salto.

La casa que dejará el martes cuando se suba a un avión para viajar a Holanda. Quedarán inconclusos sus estudios de Administración de Empresas y de Administración Inmobiliaria, así como los de su novia Milena quien mas adelante seguirá sus pasos. La conoció en el Prado, pero no es hincha de River. "No es nada futbolera. Esta un poco preocupada por dejar la facultad, justo ahora está con exámenes, pero yo le digo que los estudios siempre se pueden retomar", finalizó el zaguero mostrando gran madurez para los 21 años que cumplió en enero.