Fossati y Pezzolano: los que miran la tabla de arriba

"Mirar la tabla desde arriba es una sensación muy linda, más allá de que fuera o no fuera nuestro objetivo. Pero fecha tras fecha lo fuimos alentando. Es una sensación muy linda que nos deja pistoneando para el próximo fin de semana”, dijo Jorge Fossati, el técnico de River Plate, el puntero de la Serie A del Intermedio.



En lo previo al torneo nadie daba nada por River Plate, que venía de hacer un mal Apertura. Además, jugaba en la misma serie que los dos grandes y que Defensor Sporting y Danubio. Sin embargo, los darseneros derrotaron al conjunto violeta; empataron con Nacional y vencieron a Peñarol. Y en la última fecha deben visitar a Danubio en el María Mincheff de Lazaroff.



Fossati nunca se detuvo a preocuparse por la serie que les había tocado. “No tener en cuenta que los equipos grandes son los más difíciles sería desconocer lo que es el fútbol uruguayo, pero los demás equipos son todos parejos. No hay uno que sobresalga. Capaz que teniendo en cuenta lo que había pasado en el Apertura, Cerro Largo era la sensación. O Fénix, pero no estaban en nuestra llave”, afirmó el entrenador que le cambió la cara a River Plate.

Ayer, los darseneros entrenaron por la tarde. La práctica comenzó con un análisis del técnico y los jugadores sobre el partido que le ganaron a Peñarol. “Se analizó lo que hay para mejorar y luego ya pasamos página para comenzar a hablar de Danubio”.



El técnico reconoció que el Intermedio es un torneo a la medida de los equipos menores. Conseguir un título siempre es importante y más si viene con una clasificación a una copa internacional incluida. “Para ganar un torneo largo hay que tener un plantel extenso y generalmente ese no es el caso de los equipos menores. En ese sentido los grandes te sacan ventaja”.

River Plate depende de sí mismo para clasificar a la final del Intermedio. Visitará a Danubio, que insólitamente, no ha podido ganar en el torneo. Incluso puede llegar a la final si iguala con Danubio y hay empate en el clásico.



“En el respeto que tenemos por Danubio no influye para nada cómo llega. Lo vi frente a Defensor Sporting y jugó muy bien. El resultado pudo haber sido para cualquiera. Tiene muchas virtudes y también carencias, como tenemos todos. Esta semana va a ser de mucha humildad y trabajo para conseguir la victoria que necesitamos”, finalizó el entrenador.

en el prado Pidieron reducción de la sanción a Urruti .A Luis Urruti le dieron dos partidos por la expulsión ante Nacional. Ayer River Plate presentó un pedido de reducción de pena, dado que el delantero no tenía antecedentes. Esperan que lo habiliten.

Horacio Salaberry sufrió una lesión muscular en los primeros minutos del partido frente a Juventud. En el límite de los 21 días podría regresar, pero es difícil.

Además de no haber podido contar con Salaberry, Fossati tampoco tuvo a Sebastián Gorga, quien padece una lesión rebelde que hace un mes lo tiene alejado de las canchas

Los darseneros no están utilizando el complejo de Colón para concentrar porque no está en condiciones. Concentrarán un día antes en el hotel Regency de Jacksonville.

​NEGRIAZULES. Liverpool depende de sí mismo para clasificar a la final del Torneo Intermedio. Es más, es el equipo que está mejor perfilado de todos para llegar a la definición pues para ser finalista le puede alcanzar con empatar ante Plaza Colonia en su casa.



De igualar ante los colonienses el equipo de Pezzolano sumaría 16 unidades y aunque puede ser alcanzado por Cerro Largo -si es que los arachanes le ganan a Fénix-, la diferencia de goles es muy favorable a los negriazules. Tienen +10 contra el + 5 del equipo de Núñez.

“Estamos contentos porque hemos trabajado para estar lo más arriba posible. Ya desde antes del Intermedio teníamos claro que había que pelearlo. Y por suerte lo estamos peleando hasta la última fecha y depende de nosotros”, dijo el técnico negriazul, Paulo Pezzolano



“El empate también podría servirnos si Cerro Largo no hace tantos goles, pero estamos en nuestra casa y tenemos que ganar. Depende de nosotros y no hay que dejarlo pasar”, agregó el “Papa”, que está muy conforme porque su equipo es el más goleador del torneo con 15 tantos.



“Estoy conforme porque nosotros trabajamos siempre pensando en el arco rival. Lo bueno es también tener un equilibrio, el que no pudimos tener en el Apertura, donde hicimos goles pero también nos convirtieron muchos. Lo importante, sea haciendo goles o recibiéndolos, es ganar cada partido. Y de 18 puntos que jugamos en el Intermedio, conseguimos 15; para Liverpool eso es muy importante. El objetivo nuestro es clasificar a las copas internaciones. Si llegamos a ganar el Intermedio sería conseguir el objetivo de clasificar a un copa 15 fechas antes”, explicó el entrenador.

“Un torneo corto siempre es mucho más accesible para un equipo de los llamados chicos. Los grandes tienen más plantel y más individualmente y a la larga te sacan diferencia. Esta es una gran oportunidad que se le presenta a Liverpool, ojalá podamos aprovecharla”, se ilusionó y analizó al rival de la última fecha.



“Plaza es un buen equipo, con muy buenos jugadores. Y se ha fortalecido este semestre. Va a ser un partido durísimo, ellos van a venir a ganar porque es lo que les sirve. Nosotros tenemos que ser inteligentes y ser protagonistas desde el primer minutos para que lo sientan. Y tratar de concretar cada situación de gol que tengamos. Va a ser un partido muy duro que hay que manejar inteligentemente”.