Las fortalezas de Nacional para aferrarse a la ilusión de seguir en la Libertadores

El partido de mañana para Nacional puede llegar a ser traicionero. Los tricolores deben tener cuidado, porque con el 0-0 conseguido en Quito corren el riesgo de que si Independiente del Valle marca un gol le puede complicar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, fase a la que no accede desde 2016, cuando dejó por el camino a Corinthians, conducido por Tite.

Claro que cualquier triunfo le da la clasificación a Nacional, que se trajo un resultado positivo de la altura contra un adversario que no había dejado puntos jugando en condición de local. Los empates con goles le darían la clasificación a los ecuatorianos mientras que con el 0-0 definirían mediante los penales.

Pero Nacional tiene fortalezas, que lo hacen ilusionarse con un buen resultado mañana en el Gran Parque Central, en un partido que comenzará a la hora 19.15.

Fortalezas que parten de su entrenador, Jorge Giordano, que estudia muy bien a los rivales para elegir qué sistema táctico colocar en base a las virtudes y defectos de los adversarios, y también a lo que puede genera su equipo.

El técnico tricolor ha optado por lo general por un 4-3-3, aunque para jugar de visita contra Independiente del Valle jugó con un 4-1-4-1, y contra Boston River el domingo lo hizo con un 3-4-1-2.

De ese partido el DT sacó conclusiones, como el buen rendimiento de Gonzalo Castro jugando como enganche, lo que le podría abrir una posibilidad de jugar en el encuentro de mañana en ese puesto.

Salir a jugar con un 4-3-3 puede parecer algo arriesgado teniendo en cuenta que es clave mantener el cero en el arco.

Precisamente, ese aspecto ha sido una de las principales fortalezas de Nacional con Giordano al mano, porque en seis de los ocho partidos que dirigió Nacional logró dejar su valla en cero; sólo Deportivo Maldonado (2-1) y Danubio (0-2) lograron hacerle goles a Sergio Rochet, quien atraviesa un momento espectacular: seguro cada vez que fue llamado a actuar y con confianza.

También ha sido importante la aparición de Renzo Orihuela en el equipo, quien ha crecido con sus buenos rendimientos y se complementó bien con Mathías Laborda.

La buena noticia para Nacional es que mañana podrá contar nuevamente con Agustín Oliveros, quien ya jugó contra Boston River.



Si bien hoy se sabrá si Gabriel Neves puede estar a la orden (ayer dio negativo su hisopado y hoy se espera el mismo resultado para que se pueda sumar a la burbuja sanitaria) es poco probable que pueda ser titular, por lo que el trabajo de Emiliano Martínez volverá a ser fundamental, para sacar la pelota de forma prolija y ampliando la cancha con los volantes externos.



Si Giordano apuesta a un 4-3-1-2 podría ser con Martínez, Trasante y Carballo en el mediocampo, con Castro de enganche junto a Bergessio y Trezza en la ofensiva. Incluso hasta con el Chory jugando por izquierda para formar un posicional 4-4-2.



Giordano definirá hoy el once que pondrá mañana.

JORGE GIORDANO

"Todavía no tenemos nada" dijo el técnico

“Los jugadores están bien, obviamente con el trajín internacional y local, pero están bien. Hoy (por ayer) lo dedicamos a recuperar a los futbolistas con más competencia y de simularle competencia a los futbolistas que han tenido menos”, dijo Jorge Giordano en conferencia.



Además, el DT comentó que “sí hay algo que ya logramos, que es estar en una final, que no nos da nada, y tampoco tenemos nada en Libertadores, parece una cosa rara pero es así, estamos en un momento acorde a la historia de Nacional, pero no tenemos nada”.



Por último, Giordano explicó que “tenemos pensada la estrategia para jugar con Independiente, pero transmitirlo no me parece que sea un buen momento. Ellos no cambian su modelo de juego ni de visita ni de local”.