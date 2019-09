La fórmula para el Clausura, un torneo inédito en el fútbol uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy comienza el Clausura, un torneo que será inédito para el fútbol uruguayo porque se jugarán, en principio, cuatro fechas entre semana. Aunque es probable que sumen algunas más. Si bien por estos lares se suele pedir más competencia, los futbolistas no están acostumbrados a jugar cada pocos días.



Ovación consultó a varios preparadores físicos para saber cómo planifican el trabajo y coincidieron en que el hincapié debe estar puesto en la recuperación mucho más que en el entrenamiento. Y que el descanso y la buena alimentación son fundamentales.



Así las cosas, la brecha entre los que tienen un plantel numeroso o los que pueden concentrar antes y después de los partidos y el resto será aún más grande y a la larga se notará en la competencia.

“Si bien son cuatro las fechas entre semana, eso es engañoso. Nosotros calculamos que son 11 o 12 las fechas ajustadas. Más de tres cuartos del torneo”, dijo Sebastián Avellino, el preparador físico de River Plate. “En estas ocasiones lo importante pasa a ser recuperar al futbolista, más que entrenarlo. El que se recupere va a ser el que mejor rinda”, agregó el compañero de Fossati. “Nos vamos a basar en la nutrición y en el descanso. Estar muy atentos a la deshidratación de los futbolistas y reforzar con suplementos vitamínicos. Así como a las ingestas antes y después de entrenar y competir”. Avellino explicó que muchas veces no van a poder dar libre a pesar de la importancia que tiene para el jugador.



“Psicológicamente el día libre es muy importante para combatir el estrés de la competencia. Después del partido con Wanderers vamos a seguir concentrados, entrenaremos el domingo de mañana y les daremos libre hasta el lunes de tarde. No es lo mismo, pero va a ayudar”.

“Hay que recuperar más que trabajar”, coincidió Antonio Tchadkijian, el “profe” de Fénix. “Nos va a costar a todos porque el jugador uruguayo no está acostumbrado a jugar tan seguido. Es una experiencia agresiva”, añadió. “Además hay que mantener a los que no juegan porque seguramente puede haber algunos que no lleguen a recuperarse o se lesionen más y habrá que rotar al plantel”, explicó.



Para el tricolor Marcelo Guiarruso, los equipos que como el suyo tuvieron competencia internacional, ya vivieron la experiencia de jugar dos veces por semana. Y eso es una ventaja. “Además tenemos las evaluaciones del doctor Edgardo Barboza que nos permiten estar al tanto de los futbolistas que mejor se recuperan”, dijo Giarruso, para quien lo idea sería que se jugaran 60 partidos por año. En este momento, con el torneo Intermedio, se juegan 37.



“El descanso y la buena alimentación son factores importantes. Como también el tener un plantel numeroso. A los equipos que no lo tienen se les va a complicar a la hora de encarar posibles lesiones”, afirmó.

Para Luis Salsamendi, el preparador físico de Defensor Sporting, la metodología de trabajo no va a cambiar. “Lo que sí cambia es que vamos a tener menos entrenamientos de adquisición. Y hacer mucho más hincapié en la recuperación. Capaz que los momentos de adquisición van a ser más conceptuales porque los futbolistas van a estar más cansados. De repente vamos a mirar muchos más videos y corregir con ejercicios de recuperación y no de tanta intensidad”, explicó el violeta. Según dijo, van a ir decidiendo las concentraciones según cómo vean al grupo y según la exigencia de los partidos.

Para Danubio la situación es aún más complicada porque con un cuerpo técnico nuevo, hay mucho por hacer. “El trabajo pasa por la recuperación y compensar a los que tuvieron poco fútbol o nada. Tratar de que los trabajos que se puedan hacer estén encaminados a lo táctico, más en nuestro caso que recién estamos asumiendo. Con las fechas entre semana no tenemos tiempo. Y mucha agua mata las plantas como le digo a los jugadores”, graficó el profesor Fernando Cal. El “profe” de los danubianos confirmó a su vez que ya acordaron con los directivos que el equipo volverá a concentrar. En principio, cuando haya fecha entre semana.

“Para nosotros es como si el Intermedio siguiera de largo, estamos en un periodo competitivo de mantenimiento”, dijo Pablo Balbi, el “profe” de Liverpool. “En las semanas en que hay doble competencia el trabajo es mínimo. Hay que hacer hincapié en la concentración, en la alimentación, el descanso, el hielo, los regenerativos, todo lo que tengas a la mano según en la institución en que estés. Acá no nos sobra nada, pero tampoco nos falta”, explicó. “Cada jugador es diferente en cuanto a la recuperación y no pasa sólo por la edad”, añadió. “Hay jugadores que te juegan tres partidos seguidos sin problemas y otros que necesitan descansar. Y aparecen las lesiones. Hay que tener dos grupos bien definidos, los que juegan y los que no, porque seguramente habrá que echar mano al plantel”, culminó Balbi.