Formiliano con riesgo de perderse el clásico

Para Peñarol este lunes comienza la preparación del clásico. Luego de la victoria 2-0 sobre Fénix y de la derrota de Nacional 1-0 ante Boston River el mirasol afronta el partido más importante del fútbol uruguayo (sábado. hora 15.00 en el Centenario) con la posibilidad de coronarse campeón del Clausura en caso de ganar.

Esa es la meta y la motivación: poder dar la vuelta olímpica frente a su tradicional rival. Sin embargo, en estas primeras horas de la semana las preocupaciones pasan por otro lado: la salud de Fabricio Formiliano y Lucas Viatri.

Formiliano.

El zaguero se perdió el partido del sábado pasado ante Fénix por una fractura en un metatarsiano de la mano derecha sufrida en la derrota 1-0 ante Rampla Juniors. En principio se manejó la posibilidad de operarlo, pero eso dejaba a Formiliano afuera del clásico. Por lo tanto, el futbolista pidió que no se lo operara y se le pusiera un yeso para evaluar la posibilidad de poder estar presente el sábado que viene.

Ahora llegó el momento de hacer la evaluación de cómo ha evolucionado. Si las radiografías no dan un resultado positivo, entonces se lo operará y de esa manera llegaría sin problemas a disputar las eventuales finales del Uruguayo. En caso de que haya una buena evolución, entonces la sanidad de Peñarol deberá decidir cómo lo protegerá en el clásico para que se habilitado a jugar, porque no puede hacerlo con un yeso. Está claro que la lesión aún estará presente el sábado, por lo cual Formiliano deberá llevar algún tipo de férula que sea admitido por los árbitros.

Viatri.

El caso del delantero argentino Viatri da un poco más de optimismo a los hinchas. Luego de sufrir una sobrecarga muscular se prefirió que no jugara ante Rampla Juniors. Se lo cuidó toda la semana pasada y si bien mejoró, todavía no estaba al 100% y se decidió entre cuerpo técnico, jugador y cuerpo médico que lo mejor era no arriesgarlo ante Fénix, por lo que tampoco estuvo a la orden.

Su lugar fue ocupado en ambos encuentros por Darwin Núñez, quien cumplió buenas actuaciones e incluso anotó el sábado el 1-0 frente a los albivioletas. Esto abre la interrogante si el técnico Diego López optará por la experiencia de Viatri o por la juventud y el buen momento de Núñez para acompañar al "Toro" Gabriel Fernández desde el vamos en el clásico. Una cosa que le puede jugar en contra a Núñez es que en los dos encuentros pidió el cambio porque estaba acalambrado; ante Rampla a los 77' y frente a Fénix a los 76'.

Resto a la orden.

Más allá de algún golpe y alguna fatiga muscular (además de Núñez otros dos futbolistas sufrieron calambres: Guzmán Pereira y Fernández), el resto del plantel está a la orden para comenzar la semana a entrenar. Peñarol no tiene jugadores suspendidos para el clásico.