Formiliano y Giovanni encendieron las alarmas

El "Tito" salió con aparente menos dolor que Giovanni González, pero lo cierto es que ambos debieron retirarse antes de la media hora de juego sobre todo por precaución.



Giovanni González se quedó tomando el posterior luego de un intento de ataque cuando iban cerca de los veinte minutos de juego. El exRiver Plate intentó seguir en cancha, pero no pudo continuar y por ende ingresó en su lugar Brian Rodríguez.

Minutos más tarde, se dio la otra jugada que encendió las alarmas de Leonardo Ramos. Fabricio Formiliano fue abajo a buscar una pelota, barrió y despejó pero quedó sentido cuando iban 30 minutos de juego.



El entrenador aurinegro no dudó y directamente lo sacó. Ramos no quiso complicar aún más la situación del zaguero y por eso mismo instantáneamente ingreso Enzo "Topo" Martínez, que hizo su debut en Primera División.



La preocupación no solo es por este partido, sino por lo que vendrá en Copa Libertadores frente a Atlético Tucumán. Cabe recordar que en esa situación lo de Formiliano preocupa un poco más ya que sería titular en dicho partido en Argentina.