Formiliano, la duda clásica

Luego del choque de anoche ante Libertad por la Copa Libertadores, Peñarol cambió automáticamente el chip. En el mismo vestuario del estadio Nicolás Leoz, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, ahora sí, se pusieron a pensar exclusivamente en el encuentro clásico.



Sin excusas ni partidos de por medio, el principal objetivo ahora pasa a ser vencer a Nacional para tomar la punta del Torneo Apertura a falta de dos fechas y asegurar de esa manera un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo 2018.

Cambios.

Si bien todos los futbolistas que enfrentaron anoche a Libertad terminaron en buenas condiciones, hoy la sanidad hará un seguimiento de los futbolistas que tuvieron más minutos para administrar las cargas de acá al choque del domingo.



Lo que está seguro es que se vendrán variantes. Lucas Hernández, por ejemplo, volverá al equipo titular luego de haber cumplido su última fecha de sanción en la Libertadores. Ocupará el lateral izquierdo y desplazará a Rodrigo Rojo, quien cuando lo reemplazó lo hizo de buena manera e incluso el pasado fin de semana, en el 3-0 sobre Fénix, ambos hicieron un tándem muy interesante por la banda izquierda, aunque -al igual que anoche- la banda ofensvia por el sector zurdo le pertenecerá a Agustín Canobbio.



Maximiliano Rodríguez, quien no viajó con la delegación a Asunción producto de que arrastra una contractura en el posterior del muslo, se entiende que estará en condiciones para el domingo. Hay confianza para que el autor de dos goles el fin de semana esté desde el vamos.

Interrogante.

La única duda pasa por conocer la evolución de Fabricio Formiliano. “Tito”, con una distención en el cuádriceps por la cual se prefirió dejarlo en Montevideo, será nuevamente evaluado por la sanidad. Si no está en condiciones, no lo arriesgarán porque la jugada le podría terminar saliendo carísima a Peñarol. “Si lo ponemos y se vuelve a sentir, lo podemos perder por 20 o 25 días”, anticipó Leonardo Ramos. Si no llega, en su lugar continuará Luis “Toco” Maldonado.



Pasando en limpio, el 11 para enfrentar a Nacional será con Kevin Dawson; Guillermo Varela, Formiliano o Maldonado, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Agustín Canobbio; Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández.



En el peor de los casos, si la “Fiera” no puede jugar, a “Leo” se le plantean dos escenarios: que ingrese a Mathías Corujo al medio y adelante al “Cebolla” o que directamente sume un delantero (Fidel o Palacios).



Peñarol va por un triunfo para pasar al frente. Un empate lo haría empezar a depender de otros resultados. Una derrota, ni que hablar, prácticamente ya lo dejaría afuera de la pelea por el título.

El plantel concentrará con vistas al clásico



Para el choque del domingo ante Nacional, que puede definir el Torneo Apertura, los jugadores decidieron concentrar en Los Aromos. Más allá de temas económicos, por determinación del propio plantel y con el visto bueno del cuerpo técnico, desde el año pasado no hay concentración, sino que se juntan el mismo día, almuerzan, descansan y van al partido. Esta vez, como ya ocurrió antes de ir al Tróccoli donde aseguraron el Clausura 2017 o este año antes de recibir a Atlético Tucumán, concentrarán.