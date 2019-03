Formiliano descartado para el duelo ante Racing

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego López convocó 19 jugadores entre los que no está Fabricio Formiliano que fue descartado para el choque ante Racing debido a que estudios arrojaron que sufre de un edema muscular.

Con la intención de que no se convierta en un desgarro, el jugador no será exigido y por eso no será de la partida para el choque de este sábado, desde las 19 horas en el Campeón del Siglo, frente al conjunto de Sayago.

Su lugar en la zaga será ocupado por Enzo Martínez que volverá a la titularidad y jugará junto a Cristian Lema. El resto del equipo no sufriría variantes e iría con: Dawson; Trindade, Martínez, Lema, Hernández; Estoyanoff, Pereira, Cristian Rodríguez, Canobbio; Viatri y Gastón Rodríguez.

Con la lesión de Formiliano, quien se ganó un lugar en la nómina fue Juan Izquierdo y además se dio el regreso a los convocados de Ignacio Lores.