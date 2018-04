Forlán: "Uruguay está para ser protagonista, la mayoría prefiere evitarnos"

Diego Forlán está convencido que Uruguay "está para ser protagonista" en el Mundial de Rusia y consideró que la Celeste "incomoda mucho". A la hora de visualizar las posibilidades de la selección de Óscar Tabárez en la gran cita subrayó que a "la mayoría de los rivales que conocen o han estado con muchos uruguayos, prefiere evitarnos. A nadie le gusta jugar contra nosotros. Y es lindo sentir eso".



En entrevista concedida al portal de la FIFA, el delantero que actualmente defiende al Kitchee de Hong Kong, colocó a Brasil y a Alemania como los principales favoritos para ganar el Mundial.

Un Mundial por TV

“Es diferente, pero no es algo que se haya producido de un día para el otro. Eso sería más duro. Cuando terminó el Mundial de Brasil ya sabía que iba a ser muy complicado estar en Rusia. Lo he ido asimilando de esa manera. Cuando empiece el torneo y lo vea, obviamente me van a dar ganas de estar jugando. Pero tuve la posibilidad de jugarlo en tres oportunidades, tener un grandísimo torneo en 2010… ¡no lo cambio por volver a jugar! Fue espectacular lo vivido”.

El mejor momento en los mundiales

“En lo grupal destacaría la victoria contra Ghana en Sudáfrica. Un partido que por ahí teníamos casi perdido y terminamos ganando por penales de manera increíble. Y en lo personal debo marcar el final de ese Mundial, cuando gané el Balón de Oro al mejor jugador y terminé como uno de los goleadores”.

La vida sin la Celeste

“El retirarme del equipo fue una decisión personal, y estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Estuve más de 10 años en la selección, con momentos buenos y malos. Pero fue espectacular. Y lo más lindo es que se terminó bien. Si hubiese terminado mal hoy capaz que te diría que me encantaría volver. Pero no me quedé con un sabor amargo”.

Forlán hincha

“Veo muy tranquilo los partidos. Confío en la selección y en los jugadores que hay. Así fue en la eliminatoria, salvo un momento en que el equipo perdió algunos puntos y pareció que se podía complicar. Pero veía que estaban bien. Clasificamos cómodamente, es muy valorable. Ahora viene el Mundial y estoy tranquilo porque conozco al cuerpo técnico, sé cómo se manejan y sé todo lo que hacen los jugadores para dejar todo por la camiseta. No significa que vayamos a ganar el Mundial, pero bueno… ¡ojalá que sí!”.

La importancia de Luis Suárez

“Tanto Luis como (Diego) Godín o (Edinson) Cavani, son jugadores que ya llevan mucho tiempo en la selección. Son muy importantes. Suárez es un jugador físicamente muy fuerte que se maneja muy bien. Tiene mucho gol, pero hoy en día asiste mucho más también. El haber llegado a Barcelona le ha permitido mejorar en ese sentido. Cada vez tiene más visión. Y puede jugar de diferentes maneras: una cuando juega en la selección, otra en el Barcelona”.

¿Para qué está Uruguay?

“Está para ser protagonista sin lugar a dudas. Lo importante es pasar el grupo, eso es lo más complicado. A veces comenzás el primer partido, perdiendo como nos pasó en Brasil, y después estás obligado a ganar para seguir. Todos los rivales son complicados, pero Uruguay tiene equipo para estar peleando contra las grandes selecciones. Si tenemos en cuenta que somos un país chico estamos en inferiores condiciones, pero sé que la mayoría de los rivales que conocen o han estado con muchos uruguayos, prefieren evitarnos. Eso es clarísimo. Uruguay incomoda mucho, a nadie le gusta jugar contra nosotros. Y es lindo sentir eso”.

Las ausencias de grandes selecciones

“No, no me sorprende. Nosotros hemos ganado dos Copas Mundiales, somos el equipo con más Copas América, y nos hemos quedado afuera varias veces. En el fútbol de hoy cualquiera le puede pelear a cualquiera. Italia después de ser campeón en 2006 se quedó afuera en la fase de grupos en 2010 y 2014. O sea, jugaron el Mundial pero no pasaron la primera ronda. Los éxitos no llegan a base de historia, de camiseta ni de nombres. Es en base a lo que se hace en el presente”.

El candidato

“Pondría a dos, Brasil y Alemania. Brasil está en un muy buen nivel. Tiene un grandísimo entrenador y a Neymar en un momento espectacular. Creo que por lo que está demostrando semana a semana, en nada estará ya peleándole el lugar como mejor del mundo a Cristiano Ronaldo y a Messi. Tite tiene grandísimos jugadores, reconstruyó a un equipo que está mucho más sólido defensivamente. Y es un técnico al que le gusta planificar bien, muy inteligente en lo estratégico. Si sigue todo igual tiene grandes chances”.