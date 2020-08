Forlán: "Hace dos semanas felicitaban la actitud de Peñarol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Forlán consideró que Peñarol tuvo "tres minutos fatales" ante Rentistas y rechazó la idea de que su equipo tenga, como patrón, la debilidad anímica que haga que se produzca un desmoronamiento deportivo cuando le convierten un gol. En ese sentido, recordó que "hace dos semanas hablaban de la actitud de Peñarol" por lo que hizo en el clásico.

El técnico aurinegro remarcó, también, que el campeonato "está muy parejo, no es que ninguno se haya desprendido y todavía seguimos teniendo chance". Por eso subrayó que "hay que trabajar, seguir confirmando las cosas buenas que estamos haciendo y poder empezar a tener esos buenos resultados para poder pelear por el campeonato".

En su contacto con la prensa, tras el empate ante Rentistas, Forlán comentó: "Fue una lástima, porque el equipo iba ganando 2-0, tenía esa ventaja jugando de local, teniendo buenas sensaciones porque el segundo gol llegó luego de una sucesión de 18 toques. Teníamos buena posición del balón y estábamos controlando a un equipo que tiene un buen trabajo que viene haciendo desde hace tres años y se ve reflejado en el día de hoy, con buenos jugadores. Hasta ese momento no habíamos tenido ninguna dificultad y en esos tres minutos cambió el partido. Nos encontramos en igualdad y no era lo que todos esperábamos. El fútbol tiene estas cosas".

Para Forlán el gran problema fue la efectividad. "En términos generales, a pesar de que de seis puntos nos llevamos uno solo, los partidos en sí, en los 90 minutos de juego y en lo que fue la tenencia de pelota, la creación y las situaciones que hemos tenido uno queda contento. Obvio, no quedamos contento con los resultados y lo que importa al final es el resultado y no la producción. Nosotros tenemos que seguir creciendo y de cara a lo que viene teniendo partidos como estos pero con más efectividad. Ese es el camino para seguir mejorando y llegar a esos resultados que en estos dos partidos no nos fueron favorables".

Además de valorar que el equipo intentó salir a buscar el tercer gol, Forlán rechazó la interpretación que se está haciendo de la respuesta anímica del equipo por lo que sucedió en los últimos dos cotejos. "​Hace una semana y media o dos semanas estaban hablando, la gente del fútbol, y felicitando la actitud del Club Atlético Peñarol por lo que hizo jugando con un hombre de menos. En el partido contra Nacional nos hicieron un gol y el equipo en ningún momento se cayó, nos expulsan a un jugador y terminamos empatando un partido que lo merecíamos. Lo mismo pasó con Cerro y con Wilstermann. Sin dudas que ante Deportivo Maldonado, y por cómo se venía dando ese partido la verdad es que fue duro y enseguida vino el segundo gol. Y algo similar ocurrió ante Rentistas. No es un patrón que se ha repetido desde que nosotros empezamos, sí en estos dos partidos, y estamos trabajando para que no se repita y sí sea un patrón lo que hicimos ante Cerro, Wilsterman y Nacional, que no solo nos hicieron goles, sino que con uno menos ganamos o empatamos".

Forlán consignó que se pueden decir muchas cosas, pero "hay que trabajar, seguir creciendo. No podemos hacernos eco de lo que van diciendo. Algunas tendrán razón, otras no. Sí es importante escuchar, hay que tratar de ver qué cosas valen la pena y que no. Sí que nosotros tenemos que seguir mejorando".

Finalmente, "Cachavacha" no pierde de vista que "el campeonato está muy parejo, no es que ninguno se haya desprendido y todavía seguimos teniendo chance. Hay que trabajar, seguir confirmando cosas buenas que estamos haciendo y poder empezar a tener esos buenos resultados para poder pelear por el campeonato".​