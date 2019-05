Forlán: jugadores y dirigentes argentinos "me dicen que miran a Uruguay" para mejorar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ídolo celeste Diego Forlán reveló que en Argentina, donde se pasa por una etapa de renovación del plantel de su selección, jugadores y dirigentes de ese país "ahora miran a Uruguay" para mejorar.

Entrevistado por Infobae, Cachavacha destacó que Uruguay "es una selección sólida, que está trabajando bien" y que con el proceso de selecciones del Maestro Tabárez los jugadores "encuentran un buen ambiente y eso hace que tengan buenos resultados deportivos".



En este sentido, y en contrapartida con la situación de Argentina, consideró que "cuando hay problemas generales, no solo en el fútbol, sino que también afuera, como en el país y la organización, por más que los jugadores vivan de esto, todo eso influye".



Para Forlán, "Argentina antes era el ejemplo a seguir de nosotros, en lo que respecta a juveniles, cuando estaba (José) Pekerman. Hoy es una selección que se sigue mirando, pero hablando con jugadores y dirigentes, ahora me dicen que ellos miran a Uruguay".



"Las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América son muy complicadas. Hay selecciones muy parejas. Está Brasil, que por ser anfitriona, sería la candidata", sostuvo. Aunque luego, agregó: "Hay que ver qué pasa con Argentina, que es una incógnita".

Los candidatos de la Copa América.

De cara al inicio de la Copa América, Forlán señaló que la famosa garra charrúa uruguaya empezó a cambiar y "ahora hay jugadores en el mediocampo que son muy técnicos y rápidos", entre quienes destacó a Federico Valverde y el futbolista del Getafe Mauro Arambarri.



Sobre los candidatos para el torneo, aseguró que "Argentina hoy es una incógnita, pero si hace las cosas medianamente bien, no tendría que tener problemas".



"La calidad de los jugadores que tiene es espectacular, cualquier selección quisiera tener esa cantidad de jugadores, pero después, lamentablemente, hay que entender que no ha tenido la posibilidad de ganar un título. Estuvo en una final del mundo y en dos de Copa América, pero la gente dirá que no ganó nada", se lamentó el delantero de 40 años.



Sobre el gran favorito del torneo, Brasil, consideró que "tiene a su hinchada a favor, pero depende cómo se desarrolle el partido la puede tener en contra".



En este sentido, dijo que si bien la canarinha es la candidata para quedarse con el título, "tiene la contra de caer en la Copa del Mundo dejando una mala imagen y que ahora hace la Copa América y tiene que ganarla. Tiene una gran selección, con un buen entrenador y un equipo trabajado, pero las demás selecciones tienen que saber cómo jugarle. No es solo jugarle a Brasil. Es como Argentina en 2011, la tiene que ganar. No quedaba bien si quedaba segundo. Lo mismo si la organiza Uruguay. Hay que saber jugar con eso, no es fácil".