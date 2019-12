Forlán: "Sé que no tengo experiencia, pero preparado estoy"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán no niega que le gustaría comenzar su carrera de entrenador en Peñarol, el club donde fue Campeón Uruguayo como jugador y que conoce bien. Así se lo reconoció a Ovación. "Estaría encantado de dirigir Peñarol. Sé que hay otros nombres, pero el sólo hecho de que te tengan en cuenta ya es importante", afirmó el exgoleador que prepara su partido despedida.

Efectivamente, en filas aurinegras se manejan dos entrenadores más para hacerse cargo del plantel principal.

Ante la duda que puede generar su falta de experiencia, dado que sería el inicio de su carrera como técnico, dijo estar preparado. "Es como todo. Hay muchos que han arrancado así. Para mí sería espectacular. Preparado estoy, aunque sé que no tengo la experiencia. Pero he jugado ahí, conozco el club. No es que llegue a un lugar al que vengo de afuera y no conozco como es todo. En este caso tengo un conocimiento del club. Me gusta, disfruto, lo veo, estoy en el día a día, sé lo que está pasando", añadió.

Y confirmó que cuando dirija trabajará con su hermano Pablo en la dupla técnica y el profesor Santiago Alfaro, quien fuera su preparador físico. Y que su padre, si bien no estaría a diario en Los Aromos ni dentro del cuerpo técnico, pero sí los asesoraría. "Es una persona de experiencia que nos puede dar una visión de otra época que también es importante. Porque tampoco lo de hoy es todo bueno, ni lo de antes todo malo. Tenerlo ahí acompañándonos sería un privilegio".