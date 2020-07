Diego Forlán: "El 'Cebolla' seguirá siendo el capitán"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El 'Cebolla' seguirá siendo el capitán, siempre y cuando esté jugando", dijo Diego Forlán sobre Cristian Rodríguez. "Esas son cosas que se dijeron que no son ciertas", agregó el entrenador aurinegro.

Es que cuando el tema del "Cebolla" fue tratado en el Consejo Directivo de Peñarol, tras la vuelta a los entrenamientos a los que el volante llegó pasado de peso y lesionado, se dijo que ya no llevaría el brazalete. Pero el vicepresidente del club, Rodolfo Catino, le aseguró a Ovación que eso nunca se analizó en la reunión del Consejo. "Algún dirigente salió a la prensa a decir eso, pero es mentira. Alguien de adentro lo tiró con total mala intención. No existe que los dirigentes tomemos la decisión de quién debe ser el capitán, eso es resorte del entrenador", afirmó Catino.

"Durante la pandemia él ha trabajado y estuvo en contacto tanto con los preparadores físicos como conmigo", explicó Forlán. "Nosotros volvimos a entrenar el 15 de julio y él sintió una molestia el sábado anterior. Y después de eso su entrenamiento ya no pudo ser el mismo. No lo justifico, pero eso hizo que no llegara en las mejores condiciones. Más teniendo en cuenta cómo es su físico", agregó el técnico de Peñarol en el programa "A Fondo" (AM 1010).



"Las noticias explotaron, pero muchas veces se dice más de lo que es. Es cierto que no alcanzó sus objetivos, pero no fue porque no quisiera. La lesión fue contraproducente para él, por eso cuando llegó el 15, no llegó como los demás. la lesión le jugó una mala pasada", lo defendió Forlán.

"Yo lo conozco bien, compartí con él mucho tiempo en la selección. Por eso sé que es un gran profesional. Sé lo que quiere al club y sé cuánto quiere que le vaya bien en el club. El 'Cebolla' es un jugador que hace la diferencia. Ojalá se recupere pronto porque puede complicar a cualquier rival. Espero que siga evolucionado y veremos si llega al clásico", finalizó el entrenador aurinegro.