Diego Forlán disfruta en Hong Kong y asegura que no planea retirase

"Realmente estoy disfrutando, es lindo. El fútbol ha sido mi trabajo durante casi 20 años y es genial. No lo siento como un trabajo, disfruto jugando y me siento un privilegiado por poder hacerlo, por eso voy a continuar jugando", declaró el exatacante de Manchester United, Atlético de Madrid e Inter de Milán, entre otros, en una entrevista a la AFP.



El delantero admitió también que "dependerá de las ofertas". "No lo sé, me gusta jugar, pero depende de dónde pueda ir y dónde pueda jugar".



Forlán, un trotamundos del fútbol que jugó ya en equipos de ocho países diferentes, llegó en enero al Kitchee SC para ayudar al equipo hongkonés a su primera participación en la Liga de Campeones de Asia.



"Es genial. Grandes relaciones, chicos de diferentes países, estoy disfrutando mucho aquí", declaró sobre sus nuevos compañeros.



Sin embargo, su aventura no comenzó con los resultados que esperaba, ya que los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones se resolvieron con sendas goledas al Kitchee SC (3-0 contra el Tianjin Quanjian en China y 6-0 en casa ante el Jeonbuk Motors surcoreano).



Dos derrotas en dos partidos



"Tenemos que mejorar mucho porque no lo hicimos bien en los dos primeros partidos. Sabemos que es una competición difícil, por lo que esperamos hacerlo mucho mejor de lo que lo hicimos en los dos primeros encuentros", admitió.



El próximo partido será ante el Kashiwa Reysol, el martes, en lo que será el regreso de Forlán a Japón, país en el que jugó durante año y medio en el Cerezo Osaka (2014-2015).



"Volver a Japón va a ser lindo, realmente disfruté mucho mi estancia allá con la familia", aseguró.



En lo deportivo, Forlán asume que "el próximo partido va a ser difícil... cada partido para nosotros es difícil porque tenemos muy buenos equipos" en el grupo E de la máxima competición asiática de clubes.



Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para los octavos de final de la competición y una victoria en Japón ante el Kashiwa, que solo ha sumado un punto en dos partidos, metería al Kitchee en la lucha por un puesto en los cruces.



Forlán admitió que ese objetivo es muy complicado, pero al menos espera sumar títulos con su equipo a nivel nacional.



"Esperamos poder ganar la liga. Tenemos una gran ventaja respecto al segundo", dijo en referencia a los 11 puntos que saca el Kitchee al Peagus en la Premier League de Hong Kong.



"Y entonces miraremos (de ganar) la FA Cup y también la Sapling Cup (Copa de la Liga hongkonesa). Esto sería buenísimo para nosotros", explicó el uruguayo.



Sería una gran manera para el jugador formado en Peñarol de ampliar un palmarés ya de por sí denso y exitoso. Forlán logró dos veces el galardón al máximo artillero de la Liga española, dos veces el Bota de Oro UEFA, además de ganar la Premier League y la Copa de Inglaterra con el Manchester United y la Europa League y la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid. Con la selección uruguaya obtuvo la Copa América 2011 y terminó compartiendo con tres jugadores el título de goleador del Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue distinguido como el mejor jugador del torneo.