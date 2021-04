Florentino Pérez afirma que todos los clubes siguen en la Superliga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La polémica de la SuperLiga Europea continúa. Su presidente, que también es del Real Madrid, Florentino Pérez, declaró que todos los equipos siguen en el proyecto porque han firmado un acuerdo que los vincula.

A pesar de que los equipos ingleses, los italianos y el Atlético de Madrid, declararon su supuesta salida de dicha competencia, el presidente dijo a través de El Larguero, un programa de radio de la Cadena SER, que "nadie ha pagado una penalización. No se precipita la salida de este proyecto. Había un club que no tenía mucho interés pero ha firmado un contrato vinculante. No es un movimiento asambleario". Aunque se rehusó a dar la cifra de dicha penalización, afirmó que "por supuesto que los contratos son vinculantes".

El presidente se escudó en que "el modelo actual tampoco funciona", "la vida cambia" y que si la SuperLiga no se hace "los clubes van a perder más de dos mil millones". Además, agregó que van a "explicar las cosas bien. Si respetamos las ligas, la única manera de conseguir ingresos es un nuevo formato.

Reunión de LaLiga

Este jueves LaLiga realizará una reunión de 17 clubes, en la cual Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid no están invitados por formar parte del proyecto. A esto Pérez respondió: "El Madrid no va donde no le invitan. El señor Tebas tiene que recapacitar", refiriéndose al presidente de LaLiga.