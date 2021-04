Florentino Pérez, presidente de la Superliga Europea: "Hacemos esto para salvar el fútbol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la novedosa Superliga Europea, brindó una entrevista con el programa español El Chiringuito de Jugones donde aclaró detalles de la competencia que el conjunto "merengue" busca crear junto a otras 14 instituciones para "hacer el fútbol más atractivo".

El titular del elenco español no dudó al opinar que "hacemos esto para salvar el fútbol". "Los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala. Se han perdido cinco mil millones en ingresos. El virus vino en marzo de 2020 y ese año en vez de 800 millones en ingresos, terminamos en 700 millones. En lugar de 900 millones que teníamos de presupuesto para este año veremos si sumamos 600 millones. Perdimos 400 millones y eso es solo en el Real Madrid. Estamos pasando una situación muy mala", expresó.

"El fútbol tiene que evolucionar como la vida, las empresas, nosotros, las mentalidades y las redes sociales". Florentino Pérez

"Cuando no tienes ingresos, más que los de la televisación, entiendes que la única manera de hacerlo rentable es hacer partidos mas competitivos y así empezamos a trabajar y llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer entre semana la Champions, hacemos una Superliga entre los grandes clubes, seríamos capaces de paliar esta situación porque los partidos serían más interesantes", agregó Pérez.



"El fútbol tiene que evolucionar como la vida, las empresas, nosotros, las mentalidades y las redes sociales. Todo ha cambiado y más la manera de comportarse y entretenerse y el fútbol también tiene que hacerlo. El fútbol va perdiendo interés y se nota que las audiencias bajan y los derechos disminuyen y algo hay que hacer. La pandemia nos dijo que había que hacerlo con urgencia. El fútbol es algo que es global y estos 12 equipos y algunos más tenemos fans en todo el mundo", sostuvo.

Más partidos "atractivos"

Los 12 equipos que hoy integran la Superliga, más los tres que se pueden sumar y los cinco que ganarían su cupo por buenos rendimientos en las ligas son de alto nivel y son los "más importantes" de Europa, lo que le daría mucha calidad a los juegos y a eso apunta Florentino Pérez.

"Con partidos de baja calidad, los jóvenes tienen otras plataformas para distraerse. Un grupo de clubes entendemos que tenemos que cambiar algo para hacer más atractivo el deporte y se nos ocurrió algo más sencillo en vez de chacer la nueva Champions que va perdiendo interés y que recién comenzaría en 2024", afirmó.

"De atractivo tienen que juguemos entre los grandes, se valora más y se generan más recursos. Yo no soy dueño del Real Madird y hacemos esto para salvar el fútbol, pero un Real Madrid-Manchester o Barcleona-Milan son más atractivos que un Manchester contra un equipo modesto", sentenció.



¿Una liga solo de ricos?

Uno de los apuntes que se le hicieron a los involucrados en la Superliga es la participación de solamente instituciones poderosas y que son denominadas grandes de las principales ligas y sobre eso también contestó el presidente.

"Si los de arriba tenemos dinero y no perdemos, fluye a todos porque compramos jugadores y somos solidarios, pero si no se genera, el dinero no existe. Hay 15 que generan valor para la televisión y cinco vendrán por mérito deportivo y podrá entrar cualquiera. No es cerrada, cosa que muchos dijeron, creemos en los méritos de los equipos que luchen para jugar esta competición y lo que da dinero es esto", manifestó.

"La idea es empezar lo antes que se pueda. En el comunicado decimos que vamos a hablar con UEFA y FIFA. Cómo se definen los méritos, por ejemplo. No sé por qué han salido a enfadarse. La UEFA estaba trabajando en otro formato que con todo respeto yo no lo he entendido y luego no produce los ingresos necesarios para poder salvar al fútbol y yo lo digo por salvar a todos. Nosotros lo que queremos es salvar el fútbol para que los próximos 20 años viva con tranquilidad", agregó.

"Tenemos el trabajo de decirles que no es verdad, que no es una liga para los ricos, que es para ser solidarios, pero seguramente a alguien le interesa explicarlo así. Vamos desde la solidaridad de ayudar a los modestos porque se va a acabar el fútbol y esta es la única posibilidad de salvar a todos. Aquí los que tienen derecho a reclamar son los aficionados, nosotros nos debemos a ellos que quieren mejor fútbol", manifestó.

Las "amenazas" de la UEFA y FIFA

"Los jugadores pueden estar tranquilos porque eso no va a pasar", sentenció firmemente Florentino Pérez ante la posibilidad de que los involucrados no puedan jugar ni la Eurocopa ni el Mundial de Catar 2022. "A veces es la confusión de los que gestionan los monopolios. La UEFA no tiene una buena imagen a lo largo de la historia y no quiero mencionar cosas, pero tiene que ser transparente, dialogante y no amenazar a nadie. Ellos han hechos un formato que no funciona. Hay clubes que han perdido cientos de millones este año y el anterior", repasó.

"La UEFA no tiene una buena imagen a lo largo de la historia y no quiero mencionar cosas, pero tiene que ser transparente, dialogante y no amenazar a nadie". Florentino Pérez

"Tiene pinta de que son las amenazas de alguien que confunde un monopolio con la propiedad. No hay que amenazar, hay que hablar. Nosotros hemos ofrecido un formato que creemos que salva al fútbol", sostuvo, así como también dejó en claro que "al Madrid no le van a echar de la Champions, a ninguno de los equipos".



¿Qué sucederá con las ligas?

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

"Las ligas van a seguir como hasta ahora y, por ejemplo, Real Madrid va a ir con todo lo mejor para esos partidos", expresó Pérez haciendo referencia que también servirán para definir a esos cinco equipos que se sumarán y que alternarán temporada tras temporada.

"Se puede convivir perfectamente. Si hay una competición entre semana y creemos que hay una mejor, por qué no hacerla. La Premier es una institución imposible de cambiar, esta arraigada en toda Inglaterra y no va a desaparecer, pero si hay clubes más fuertes, son todos más fuertes", manifestó.

Con la Champions no es suficiente

"El fútbol en este momento bajó su atractivo entre los jóvenes y queremos elaborar una competición que tenga atractivo. Y para eso cuánto mejor sean los partidos, más atractivo será. La Champions es atractiva a partir de cuartos. Nos toca jugar con equipos modestos y los jóvenes prefieren distraerse de otra manera, pero si lo hacemos durante toda la temporada eso es imbatible y una vez que tengamos el dinero, hablamos y lo repartimos porque trabajamos con la solidaridad y los valores", sostuvo.