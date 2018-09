Al fin: florece el “Mota”

Septiembre siempre es un mes clave en la vida deportiva de Peñarol. El viernes 28 celebrará un nuevo aniversario y por esas horas, algunas más o algunas menos, festejará también el regreso de Walter Gargano.

Sobre el cierre del mes que comienza hoy está estipulado que el volante reciba el alta médica y pueda volver a defender a los aurinegros.

Lejos en el tiempo quedó aquel 21 de marzo cuando el “Mota” se rompió los ligamentos cruzados en el Tróccoli con Peñarol ganando y el partido ya prácticamente consumado. “En el momento sentí que se me trababa la rodilla, no sentí ningún ‘clic’ como dicen todos. Le dije al doctor que me parecía que me rompí. Así fue. Sabía que era algo importante porque nunca me había pasado algo grave en la rodilla. Me molestó porque fue en una jugada solo. Nunca estuve tanto tiempo sin actividad. Son cosas que pasan. Son momentos de uno que tiene que salir y reforzarse”, reconoció en ese momento.

Se operó, hizo la rehabilitación correspondiente, volvió a trotar a fines de junio y en julio ya tomó contacto con la pelota. En agosto volvió a pasar por el quirófano para realizarse una artroscopia aunque eso, según explicaron los médicos del club, no cambió los plazos de su regreso a la cancha. Hoy arranca el mes marcado. Medio año después, Peñarol puede tener su mejor refuerzo.

Figura. Gargano retornó al fútbol uruguayo a mediados del año pasado para cumplir su sueño y el de su familia: vestir la camiseta de Peñarol, el equipo de sus amores.

Con un nivel superlativo, terminó siendo determinante en la remontada que tuvo el aurinegro para quedarse con el Campeonato Uruguayo.

En ese 2017 jugó 16 encuentros, de los cuales el equipo cosechó 15 triunfos y un solo empate, en la final ante Defensor Sporting que luego terminó ganando por penales. La única vez que se ausentó en ese semestre, por acumulación de tarjetas amarillas, Peñarol perdió contra River Plate.

En 2018 jugó la Supercopa, donde venció a Nacional por 3-1, y en las primeras seis fechas del Apertura donde el mirasol consiguió cinco triunfos y una igualdad.

A nivel internacional, solo pudo estar en el debut en la Libertadores ante The Strongest en la altura de La Paz donde el equipo cayó por 1-0.

En total, Peñarol con el “Mota” disputó un total de 24 partidos; ganó 21, empató dos y tan solo perdió uno. Números que hablan de la importancia que el mediocampista tiene en el funcionamiento aurinegro. No solo para la contención, si no también para hacer jugar a los demás.

¿Cómo se rearma el medio?

Al margen de que Peñarol extrañó durante todo este tiempo a Gargano, vale decir que Guzmán Pereira lo sustituyó con muy buenos rendimientos. Con otras características, es cierto, pero con uno de los rendimientos más parejos del año. Cuando el “Mota” esté al 100%, habrá que ver si vuelve en lugar de Pereira o si Diego López los junta y se anima a correr al “Cebolla” Rodríguez.