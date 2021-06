Fixture y posiciones de las Eliminatorias de Catar 2022: ¿cómo está Uruguay?

Casi siete meses después, todavía con estadios vacíos como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la Eliminatoria sudamericana camino a Catar 2022 se retoma a partir de mañana.

Comenzará la quinta fecha con cuatro partidos el jueves y el restante para el día viernes.

Mañana Bolivia recibirá a Venezuela en La Paz (17.00 horas), Uruguay jugará con Paraguay en Montevideo (19.00), Argentina será local ante Chile (21.00) y Perú chocará ante Colombia en Lima (23.00).



El viernes, la fecha se cerrará con el muy atractivo duelo entre Brasil y Ecuador a las 21.30.

Tabla de posiciones

¿Cómo está la clasificación a Catar hoy? Brasil lidera la Eliminatoria con 12 unidades (saldo +10). Lo siguen Argentina con 10 (+4), Ecuador con 9 (+7) y Paraguay con 6 (+1). Hasta ahí van los cuatro primeros que ingresarían al Mundial



Quinto, y hoy en zona de repesca, aparece Uruguay con 6 unidades. Tiene los mismo puntos que Paraguay, pero saldo 0. Si gana mañana, se meterá en zona de clasificación directa.



La tabla sigue de la siguiente manera: Chile 4 puntos (saldo 0), Colombia 4 (-5), Venezuela 3 (-4), Perú 1 (-6) y Bolivia 1 (-7).



Lo que viene

El martes que viene se jugará de forma íntegra la sexta jornada. Los partidos serán los siguientes:



- Ecuador vs. Perú (18.00 horas).



- Venezuela vs. Uruguay (19.30).



- Colombia vs. Argentina (20.00).



- Paraguay vs. Brasil (21.30).



- Chile vs. Bolivia (22.30).