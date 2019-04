La ‘B’ tiene su fixture para comenzar este próximo fin de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se realizó el sorteo del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional ayer en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con presencia del presidente Ignacio Alonso y autoridades de su Comité Ejecutivo.

El torneo que lleva el nombre de Carlos D´Avanzo (dirigente que tuvo la AUF y falleció en noviembre pasado) dará comienzo en tres días el sábado 27 de abril, luego de cinco meses sin actividad (27 de octubre), y le dará tres ascensos para la Primera División para la temporada 2020. También dos descensos para la Segunda División Amateur.

Los doce equipos jugarán un campeonato a dos ruedas con ida y vuelta. Los ascendidos serán los dos primeros de la Tabla Anual y el ganador de un playoff entre el tercero y el sexto.

En la primera fecha juegan: Central Español vs. Rentistas, Bella Vista vs. Deportivo Maldonado, Torque vs. Albion, Tacuarembó vs. Atenas, Villa Española vs. Sud América y Cerrito vs. Villa Teresa.

El Tanque Sisley no participará por falta de fondos. El lunes tendrá una asamblea de socios en su sede (Santa Mónica 2370) a las 20.00.