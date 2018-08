Julio Ríos, el primero en pasar por el juzgado

La fiscal Silvia Pérez inició ayer por la tarde una actuación de oficio a fin de esclarecer si hubo irregularidades o se configuró algún delito en la situación que generó la renuncia de Wilmar Valdez a la presidencia de la AUF antes del acto eleccionario al cual tampoco se presentó. Luego de que el dirigente Arturo Del Campo y el periodista Julio Ríos reconocieran públicamente que llevaron los audios a Valdez, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió pasarle los antecedentes a Silvia Pérez (fiscal de turno el sábado, cuando se generó la situación) para que comenzara las indagaciones.

Ríos fue el primero que llegó hasta el juzgado de la calle Cerrito, ya que fue citado en condición de testigo. El periodista llegó con un CD en la mano en el que llevaba los cinco audios que recibió -según él mismo reconoció-, los que presentó ante Pérez.

“No tengo nada que esconder. Si tuviese que actuar de nuevo lo haría exactamente de la misma manera. Menos mal que recurrí a un abogado”, indicó Ríos a la salida de la indagatoria. El periodista había expresado en su audición que había consultado a los doctores Pablo Durán y Jorge Barrera para que lo asesoraran sobre qué hacer con los audios: si difundirlos o no. “Si paso un audio de una charla privada me pueden hacer un juicio”, explicó sobre su decisión de no emitirlos en su programa.

Preguntado acerca de cómo había obtenido las escuchas, expresó que fue “de forma anónima, por Whatsapp”. También reconoció que, además de la voz de Valdez, reconoce la del otro protagonista de los mismos, aunque no dio su nombre. “No puedo revelarlo. Lo hice donde tenía que hacerlo, en la Justicia. Para revelarlo ya lo hubiese hecho en mi programa”.

El dirigente Arturo Del Campo, contendiente de Valdez por el sillón presidencial de la AUF hasta que este último renunció a su candidatura el lunes, también fue citado por Silvia Pérez y concurrirá a declarar —también como testigo— esta mañana. Por la mañana, en declaraciones al programa “Para Empezar el Día” (radio Oriental), había adelantado su intención de recurrir a la justicia porque “es un tema que se tendrá que aclarar”.

Para las primeras horas de esta tarde se espera también en el juzgado a Valdez.