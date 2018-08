Si tiene el mismo final, que sigan criticando a Suárez por su peso

Tres meses después del partido entre Uruguay e Italia en Brasil 2014, Luis Suárez jugó sus primeros minutos con la camiseta del Barcelona en un amistoso el 24 de septiembre con la filial del club enfrentando a selección juvenil de Indonesia, en donde anotó dos goles. Sin embargo, la prensa en vez de centrarse en su doblete polemizó sobre un supuesto sobrepeso.



“Llamó la atención su lentitud a la hora de desmarcarse, de cambiar de ritmo o de girarse con el balón. Deberá perder algunos kilos que parece que le sobran”, escribió Marca. Por su parte, quien lo dirigía en ese momento no se preocupó. “Está controlado en su peso. Tiene corpulencia, un físico potente. Pero si queréis podríamos valorar una liposucción”, bromeó Luis Enrique, DT del Barça desde 2014 a 2017 (ahora en la selección de España).



Es que en la interna del club catalán estaban tranquilos con la condición física del goleador. “El doctor que hace los estudios en el club me dijo que era uno de los seis jugadores de Barcelona que tenía menos porcentaje de grasa”, dijo el “Pistolero” en una conferencia de prensa brinda en el Complejo Celeste en noviembre de 2014. Incluso era un tema de broma para sus compañeros “Me reí mucho, sobre todo con los compañeros de la selección que me decían ‘Gordo no comas más’, pero no me afectó en ningún momento”.



Finalmente, el uruguayo cumplió los cuatro meses de sanción impuesta por FIFA y debutó un 25 de octubre en el Barcelona, en una temporada 2014-2015 perfecta en la que ganó el triplete de Liga, Copa del Rey y Champions League.



Casi cuatro años después y nuevamente luego de un Mundial, las redes sociales y parte de la prensa vuelven a hablar del físico de “Lucho”.



“Soy mucho de lo dulce. Es lo fuerte que tengo de cabeza, en todo sentido saber en qué momento te tenés que cuidar. Las vacaciones son las vacaciones y son para disfrutarlas, para comer”, tiró Luis en La Caja Negra de TV Ciudad.



El sábado jugó el primer partido de liga tras ganar la Supercopa y llegó a los 200 juegos en el club (152 goles y 12 títulos oficiales). Si la temporada tiene el mismo fin que hace cuatro años, que sigan hablando.