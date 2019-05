En el final de la Liga Española, los celestes se juegan mucho

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El principio del fin. Con ocho partidos se comenzará a cerrar en esta jornada la Liga de España. La última fecha tendrá muchas cosas en juego y en ellas estarán involucrados varios uruguayos.



Pese a que hace varias fechas se conoce que Barcelona es el campeón del certamen, los uruguayos del Getafe se juegan un lugar en la UEFA Champions League, mientras que Cristhian Stuani pelea por salvarse del descenso.



Para el equipo azulón la tarea es un poco más sencilla ya que necesita superar al Villarreal como local y que Valencia no sume ante el Valladolid para poder quedarse con el último cupo de la Champions, aunque en este momento se ubica en lugar de Europa League.



En caso de que el equipo de Cristóforo, MathíasOlivera, Leandro Cabrera, Damián Suárez y Mauro Arambarri empate, y Valencia no gane, deberá esperar que Sevilla no triunfe porque en este momento Getafe y Sevilla cuentan con la misma diferencia de goles.



Para el Girona de Cristhian Stuani la situación es mucho más complicada y en caso de salvarse mandará a la Segunda División a un equipo con dos uruguayos: el Celta de Vigo de Lucas Olaza y Maximiliano Gómez.



Para que Girona se salve deberá ganar (sobre todo golear) al Alavés como visitante y esperar que Celta de Vigo pierda como local ante el Rayo Vallecano que ya está descendido.



Lo que más complica a los catalanes es que la diferencia que acumulan es de -15, mientras que la del Celta de Vigo es de -9. Mucho en juego para la última jornada.