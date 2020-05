La final de Hamburgo 2010 fue para Diego Forlán "un sueño hecho realidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya era madrugada del 13 de mayo de 2010 en el aeropuerto de Hamburgo. Unas horas después del regreso del Atlético de Madrid a la primera plana del fútbol continental, ganador 48 años después de un título europeo con dos goles de Diego Forlán, el uruguayo estaba sentado en una esquina, ya 'jugando' el siguiente partido, la final de la Copa del Rey ante el Sevilla, pensando en cómo atacar, en cómo jugar, en cómo ganar...

"Yo no era de festejar tanto cuando lográbamos los objetivos. Era como un deber cumplido. No te digo que era una obligación, pero me sentía en esa responsabilidad. Cuando lográbamos el objetivo que teníamos que lograr estaba contento, estaba bien conmigo mismo, decía que estoy en paz. Pero no me quedaba en eso que había logrado, sino en lo que iba a venir", explicó en una conversación con la agencia EFE con motivo del décimo aniversario de la conquista de la Europa League contra el Fulham.

Diego Forlán es una leyenda del Atlético. Es su única Bota de Oro, con 32 goles en 33 encuentros de Liga en 2008-09. Y fue sin duda el protagonista incontestable del título de la Europa League del 12 de mayo de 2010 en Hamburgo. Él marcó los dos goles del conjunto rojiblanco para doblegar al Fulham por 2-1. El primero a la media hora y el segundo ya en la prórroga, en el minuto 116, fue definitivo y desató la apoteosis de miles de rojiblancos tras tantos años de espera.

"Yo con ganar el partido ya era feliz. Después me tocó hacer esos dos goles y el último faltando cuatro minutos para terminar el partido. Son de esos partidos que uno sueña de chico, cuando miraba finales y veía que la gente en la tele marcaba y se sacaba la camiseta, festejaba y era campeón. Haberlo vivido en persona fue un sueño hecho realidad. Y fue mucho más, por todo lo que se vivió, se disfrutó, lo que te hacen sentir los hinchas del Atleti... La verdad que es una hinchada muy especial", rememoró el hoy técnico del Peñarol.

El efecto que causó ese éxito en los seguidores fue inmenso. "Nosotros después vamos a jugar la final de la Copa del Rey en Barcelona. No me acuerdo lo que pasó, pero el autobús agarró por el camino de nuestra hinchada. Era tanta la felicidad y la alegría que tenía nuestra gente del Atleti que pasamos por el medio de la cantidad y nos cerraron la calle. No nos dejaban pasar", recordó.

"Hasta tal punto que estábamos haciendo entender a la gente que estábamos yendo a jugar una final. En vez de llegar una hora y media antes de la final, terminamos llegando 40 minutos antes al estadio. La gente no entendía. No se daba cuenta. Era tanta la felicidad, tanta la alegría que habían vivido con la Europa League, que nos la querían demostrar y casi llegamos tarde al partido", recordó.

Años después, el pasado 28 de septiembre, antes del derbi contra el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, recibió un nuevo reconocimiento de la afición del Atlético. "El gesto del club fue muy lindo. Llegar allí, que era la primera vez que iba, todo teñido de rojo y blanco, fue espectacular y la gente coreando tu nombre te hacían recordar aquella época cuando estaba jugando. Muy agradecido con la gente del Atlético por todo ese cariño que muestran en todos lados donde estoy o donde voy", destacó Forlán.