Una final anticipada: Progreso y Peñarol se ilusionan con el Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Presión por un lado y confianza por el otro, pero ambas por el mismo motivo: depender de sí mismos. Tanto Progreso como Peñarol saben que un triunfo esta tarde (hora 17) en el Paladino los encamina al título, que incluso para el aurinegro puede significar el tricampeonato Uruguayo si entre hoy y mañana se dan los resultados necesarios.

La situación del mirasol parece inmejorable y hasta insólita viendo el panorama que hace algunas fechas atrás vivía el plantel dirigido por Diego López. Eso sí, lo que se plantea es ideal pero nada sencillo.

Peñarol debe visitar a Progreso en el Estadio Abraham Paladino, ese en el que los de Leonel Rocco tan fuertes se hicieron. También es verdad que esa fortaleza ha sido golpeada, ya que las últimas dos visitas se llevaron la victoria: Nacional primero y Cerro Largo luego lo vencieron por 1-0.

De todas maneras, Progreso es un equipo que mostró ser serio y peligroso y que además sabe que con una victoria puede ilusionarse hasta con poder ganar el Clausura y así acceder a la definición del Uruguayo.

El equipo de La Teja toma a un Peñarol embalado, que hace nueve partidos no pierde y que ha encontrado figuras importantes que hicieron olvidar las bajas, por ejemplo, de Walter Gargano y del “Cebolla” Cristian Rodríguez.

La presencia de Facundo Pellistri y de Xisco son una cuota de esperanza por el buen momento que atraviesan, pero hoy parece difícil que el delantero español llegue en condiciones para el encuentro de la fecha 14.

Entre el juvenil y el español se han repartido actuaciones interesantes y la participación en siete de los últimos diez goles de Peñarol, por lo que no contar con el nacido en Mallorca se traduce a una baja sensible.

Por otra parte, además de la ausencia de los dos mediocampistas y del delantero, los aurinegros tendrán una baja muy importante como lo es la de Kevin Dawson. Su lugar en el arco será ocupado una vez más por el joven Thiago Cardozo, quien por primera vez jugará dos partidos consecutivos desde el inicio.

ESQUEMA La formación de Peñarol

La idea de Diego López pasaba por retornar a la vieja táctica del 4-4-2 para poder utilizar, como lo hizo ante Fénix, a Lucas Viatri y Xisco Jiménez en el ataque, sin perder por las bandas la velocidad de Agustín Canobbio y de Facundo Pellistri que tanto rédito le han dado en las últimas fechas, generando fútbol para los dos atacantes. De todas maneras, es más que probable que Xisco no sea arriesgado, no ingresaría al once y por eso existe la posiblidad de volver al 4-1-4-1 que le dio equilibrio en el mediocampo y que fue uno de los motivos de la mejoría mirasol.

El volante tapón por delante de los defensas libera un poco más a los dos que ocupan la plaza por delante de éste y que llevó a que, por ejemplo, Matías de los Santos ganara protagonismo con buenas actuaciones tanto en el retroceso como llegando al área rival para acompañar en el ataque que tendrá, en principio, a Lucas Viatri como única referencia.

mediocampo Un pilar de Progreso

Sin duda alguna es una de las facetas más interesantes que presenta el equipo de Leonel Rocco. Tanto jugando en un 4-3-3 como haciéndolo en un 4-2-3-1, el Gaucho del Pantanoso cuenta con una mezcla justa de buen pie y de entrega que lo ha llevado a donde está hoy.

Todo apunta a que el entrenador apostará por una táctica con cinco jugadores en la mitad del campo, pero con llegada al ataque por las bandas con Alexander Rosso y Leandro Sosa, mientras que Agustín González lo hará desde unos metros más atrás. A éstos se le suma el buen andar y el juego aéreo de Mathías Riquero que Peñarol y varios rivales ya lo han padecido.

Los dos se juegan mucho y los dos tienen la posibilidad de ganar e ilusionarse con el Clausura. Progreso busca hacerse fuerte en casa y recibirá a un Peñarol que llega al Paladino con mucho por ganar, pero sin confiarse porque enfrentará a un duro rival.

cardozo Thiago todavía no sabe de derrotas

El arquero aurinegro de 23 años disputará esta tarde su séptimo partido en la Primera División de Peñarol y pese a que su experiencia es corta, sus números son buenos si uno tiene en cuenta que con él en el arco Peñarol nunca perdió.

Fue una lesión también de Dawson lo que le permitió debutar ante Defensor Sporting, en la última fecha del Torneo Apertura 2018, para finalizar ese Uruguayo con tres partidos, ya que luego se sumaron 63 minutos ante Danubio (por la expulsión de Dawson) y un encuentro frente a Torque.

En el Uruguayo 2019, antes de enfrentar a Fénix, llevaba un solo partido jugado y precisamente fue ante Progreso en el duelo por el Torneo Apertura que finalizó 2-2. El restante fue por Copa Libertadores en la victoria por 4-0 ante San José de Oruro. Han sido seis juegos hasta el momento y el saldo es positivo: cuatro triunfos y dos empates.