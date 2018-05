Una final anticipada

"Para nosotros en Tucumán será una final y así nos vamos a preparar para el partido. Sería un paso importante sacar un buen resultado en Argentina porque definimos de local donde el equipo se hace fuerte”, así había definido este partido Leonardo Ramos luego del triunfo ante Libertad y al parecer no está tan errado.



El partido de esta noche no es uno más para ninguna de las dos instituciones. Los dos llegan con el mismo objetivo: ganar. Uno para hacer historia y el otro para cortar la racha que trae consigo.



Es cierto que luego de esta jornada del Grupo C quedará todavía una fecha más por disputarse, en la que Peñarol será local en el Campeón del Siglo contra el boliviano The Strongest, pero esta puede marcar un antes y un después en la búsqueda del objetivo principal: clasificar a octavos de final.



En ese sentido, ambos llegan con varios puntos a favor y otros en contra. El elenco tucumano sabe que juega de local, contará con la presión de sus hinchas, pero también está obligado a ganar porque un empate, ni que hablar de una derrota, complica mucho sus aspiraciones teniendo en cuenta que en la última fecha juega con Libertad en Paraguay.



Por el lado aurinegro, le juega en contra el hecho de ser visitante y de no poder contar con hinchas propios, pero en lo deportivo le sirven dos resultados: el triunfo y el empate, teniendo en cuenta que definirá de local y con, a prori, el rival más débil del grupo y a quien más le ha costado como visitante. The Strongest perdió 3-0 sus dos partidos como visitante y eso puede ilusionar al plantel aurinegro.



Si algo identificó a este equipo de Leonardo Ramos en esta Copa Libertadores es que siempre le intentó jugar de igual a igual a sus rivales y a eso le tiene que sacar provecho en Tucumán. En los últimos minutos en Bolivia tuvo buenas chances de igualar el partido y frente a Libertad la unidad se le escapó en la hora y por ahí puede estar la clave.



El hecho de que le sirva al empate a Peñarol debe ser un dato a tener en cuenta, pero al que los jugadores no se deben aferrar, porque como se suele decir: si jugás al empate, terminás perdiendo.



Lo cierto es que Peñarol tiene todo para quedar a un paso de la clasificación. Esa que le es esquiva desde 2011 donde terminó llegando a la final del certamen y cayendo frente al Santos de Neymar y Ganso. Para Atlético Tucumán también será una clasificación importante en caso de alcanzarla ya que sería histórica porque sería la primera.



Es por eso que el duelo de esta noche estará repleto de tensiones, pero también deberá tener a todos muy atentos porque un error puede complicar el avance a los octavos de final para un lado o para el otro.



Peñarol deberá confiar en sus armas y contener bien las del rival para poder rescatar unidades en suelo argentino y así ilusionarse con la clasificación en lo que será una final anticipada.





Estadio: Monumental José Fierro

Hora: 19.15

Árbitros: Sandro Ricci; Emerson de Carvalho, Marcelo Van Gasse y Rodolpho Toski (Brasil)

Televisa: Fox Sports 2



Atlético Tucumán: Batalla; Villagra, Cabral, García, Risso Patrón; Acosta, Leyes, Aliendro, Nuñez; L. Rodríguez y L. Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



Peñarol: Dawson; Varela, Formiliano, Arias, Hernández; Estoyanoff, Pereira, C. Rodríguez, Canobbio; M. Rodríguez, G. Fernández. DT: L. Ramos.





en el fierro Va por escribir otra historia De aquella noche tucumana, donde Peñarol jugó por primera vez en el Monumental José Fierro y cayó por 2-1, los únicos que repiten en la cancha son Ramón Arias, Cristian Rodríguez y Guzmán Pereira. En aquella ocasión Kevin Dawson fue suplente, Guruceaga era el titular, y Marcel Novick estuvo en la oncena de arranque. Lucas Hernández estaba suspendido tras lo sucedido con Palmeiras en el CDS.

Aquel partido, que también se disputó el 2 de mayo pero de 2017, era vital para Peñarol, aunque no llegaba de la mejor manera. A esa altura cosechaba tres derrotas en cuatro partidos y entre ellas la goleada frente al Jorge Wilstermann en Bolivia.

Este Peñarol llega mucho más motivado, sabiendo que ni siquiera la derrota le asegura quedarse afuera de los octavos de final y con conocimiento que un empate le pone un pie en dicha instancia.