Las figuritas que faltan

El Mundial está por encima de todo. Gana en la preferencia de los jugadores, del público que asiste a los escenarios deportivos, de los fanáticos que se sientan frente a un televisor para devorarse cuanto partido se emita en directo o en diferido. El Mundial se roba los deseos de los dirigentes por asistir a la cita, catapulta los sueños de los niños y jóvenes por ver a sus ídolos brillar. El Mundial es más importante que los caprichos de algunos futbolistas, que los enojos de los entrenadores con los jugadores y que los vacíos que se puedan producir por factores ajenos a las ilusiones de aquellos que quieren competir en el gran acontecimiento.

Estos días son muy buenos para palpitar lo que se viene, para empezar a imaginarse resultados, éxitos y derrotas de lo que se avecina. Para enchufarse con lo picante que serán algunos enfrentamientos, para cruzar los dedos y recurrir a todas las cábalas posibles que, de alguna manera, traten de ayudar a que el campeonato de la Celeste sea inolvidable.

Pero, sin desmerecer a la Copa del Mundo, sin ignorar que nada le quitará la relevancia que tiene, es imposible no prestar atención a aquellos jugadores que ocupan una primerísima consideración en la élite del fútbol pero que lamentablemente esta vez no provocarán en sus naciones abrazos, gritos y jornadas pletóricas de felicidad.

En algunos casos son las figuritas que, de verdad, le faltarán al álbum del Mundial. Y no será por el apresuramiento que debieron tener los fabricantes de las estampas para que el mundo entero pudiese empezar a coleccionarlo, sino por culpa de Eliminatorias desastrosas, de lesiones graves, de decisiones de los técnicos por la falta de competencia de algunos, por mal relacionamiento con el grupo de otros o por decisiones locas que después no pudieron ser corregidas.

Así, entonces, sin importar el origen de la ausencia, la realidad es que de todas ellas se pueden armar dos equipos de once estrellas. Y con nombres dignos de integrar selecciones galácticas. Capaces de generar inversiones multimillonarias para lograr sus fichajes.

Ahí están, por ejemplo, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema, Gareth Bale, Arturo Vidal, Dani Alves, Alexis Sánchez, Mauro Icardi, Arjen Robben, Marco Verrati , Paolo Guerrero, André Schürrle, Mario Götze o Pierre Emerick Aubameyang.

Son tantas las estrellas, tanta la calidad que quedará afuera, que hasta se dificulta armar dos once titulares. Seguramente, otros ojos tendrán preferencias distintas y construirán equipos con integraciones más tradicionales, pero para quien escribe fue imposible eliminar a los fabulosos mediocampistas que compiten en las principales ligas de Europa.

Aquí van, entonces los dos equipos elegidos e integrados con tres hombres en el fondo, cuatro o cinco mediocampistas tres o dos delanteros.

El primero es conformado por aquellos jugadores que pertenecen a selecciones que sí competirán en Rusia y el segundo con los futbolistas de combinados que no lograron entrar en el certamen.

Equipo 1: Joe Hart; Ezequiel Garay, Zouhair Feddar, Laurent Koscienly; Radja Nainggolan, Emre Can, Oxlade Chamberlain, Mario Götze; Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic y Mauro Icardi.

Equipo 2: Gianluigi Buffon; Giorgio Chiellini, Stefan Savic, David Alaba; Marek Hamsik, Marco Verrati, Arturo Vidal, Gareth Bale, Arjen Robben; Alexis Sánchez y Pierre Aubameyang.

Todos ellos, son las figuritas que le faltan a Rusia.

Los 11 que quedaron afuera:

Joe Hart: El arquero de 31 años disputó 75 partidos con Inglaterra. Fue suplente en el Mundial de 2010 y titular en 2014.



Ezequiel Garay: El zaguero que disputó los siete partidos de Brasil 2014, disputó sus últimos juegos con la Albiceleste en 2015.



Zouhair Feddar: El zaguero marroquí todavía está en recuperación de la rotura del tendón de Aquiles. Fue de las primeras bajas.



Laurent Koscienly: Tenía pensado dejar a la selección francesa después del Mundial, pero se rompió el tendón de Aquiles.



Radja Nainggolan: Roberto Martinez dejó fuera del Mundial a una de las estrellas belgas. El mediocampista es figura de la Roma.



Emre Can: Una lesión en la espalda lo sacó de la lista de Joachim Löw. Ahora Liverpool sueña usarlo en la final de Kiev.



Oxlade Chamberlain: Era titular de Inglaterra, pero sufrió una lesión en el ligamento de la rodilla en el cotejo Liverpool-Roma.



Mario Götze: El héroe de Alemania en la final de 2014 ante Argentina no fue incluido por Löw en la lista inicial de 27 futbolistas.



Karim Benzema: El técnico Didier Deschamps no convoca al delantero desde octubre de 2015 y mantuvo su decisión.



Zlatan Ibrahimovic: Una de las ausencias que hace más ruido, porque cualquier competencia se enriquece con el grado de competitividad que le aporta el delantero sueco. Si no va es por su culpa, por abandonar la selección en 2016.



Mauro Icardi: El goleador del Inter de Milán y de la Serie A de Italia no encontró un lugar entre los 23 jugadores de Jorge Sampaoli.

Los 11 que no clasificaron:

Gianluigi Buffon: La baja más sentida de todas las estrellas que podían ir a Rusia. El arquero de Italia se ganó la admiración de futboleros de todo el planeta y con la eliminación de la azzurra se le impide que logre el récord de jugar seis mundiales.



Giorgio Chiellini: Es de los mejores defensores del mundo. La eliminación de la azzurra ante Suecia le impide jugar su tercer mundial.



Stefan Savic: Montenegro terminó en tercer lugar en su serie eliminatoria y el zaguero del Atlético de Madrid se pierde el mundial.



David Alaba: El jugador del Bayern Munich está entre los mejores defensas del mundo, pero Austria hizo una mala Eliminatoria.



Marek Hamsik: Eslovaquia fue el segundo que reunió menos puntos en Europa y no entró al repechaje. Otra figura afuera.



Marco Verrati: Otro italiano que se va a extrañar en Rusia. Figura en el PSG y pretendido varias veces por el Barcelona.



Arturo Vidal: Es de los mejores mediocampistas del mundo, pero la eliminación de Chile lo dejó sin asistencia a Rusia 2018.



Gareth Bale: En su llave europea, Gales terminó en tercer lugar. Eso hace que el gran jugador del Real Madrid no vaya.



Arjen Robben: Si se habla de estrellas mundiales es imposible no extrañar en Rusia al gran futbolista de Holanda y del Bayern.



Alexis Sánchez: La eliminación de Chile le prohibe al Mundial recibir a uno de los mejores atacantes del planeta fútbol.



Pierre Aubameyang: Gabón no ganó su grupo de la tercera fase eliminatoria de África y el delantero del Arsenal quedó afuera.