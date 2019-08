Una figura en el arco arachán: Washington Aguerre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cerro Largo aún estaba en Segunda División, cuando el presidente Ernesto Dehl comenzó a armar el plantel para intentar el ascenso. Y en el primer futbolista en que pensó fue en el arquero Washington Aguerre. “Necesitábamos un líder, una figura”, recordó Dehl.



Y no se equivocó porque Aguerre ha sido clave en la gran campaña que vienen realizando los arachanes en la temporada en que regresaron a Primera División. Sorprendieron en el Torneo Apertura y confirmaron en el Intermedio. Cerro Largo marcha invicto en el torneo, donde ha sumado más puntos que ningún equipo y tiene el arco menos vencido. Gracias a las manos de Aguerre.

El arquero había estado cedido en Plaza Colonia donde pasó prácticamente un año sin jugar. Quedó loco de la vida cuando surgió la posibilidad de regresar a Cerro Largo, donde ya había jugado en el 2016 y le había ido muy bien.



“Estamos pasando un momento muy lindo. Yo creo que la clave es el entrenamiento en el día a día, porque mantenerse no es fácil. Y la gran humildad del plantel, de los jugadores que vienen de afuera y hacen un sacrificio al estar lejos de su familia. Y también tener grandes referentes, como Carlos Bueno, que nos aporta mucho y nos da terrible mano, aunque ha estado mucho tiempo sin jugar”, dijo Washington desde Colonia, donde esta tarde jugarán frente a Plaza. Y si ganan y Liverpool no lo hace se quedarán con la serie B, lo que les permitirá definir el Intermedio.



“Todavía nos quedan dos partidos. Si ganamos ya dejaríamos a Plaza sin chance y tendríamos que esperar a que Liverpool no gane mañana. Pero si Liverpool gana todo va a quedar para definirse en la última fecha”, dijo el arquero quien admite que la confianza que le transmitieron Dehl y su representante, Rafael Monge, fue fundamental para él.

intermedio El que más puntos hizo y el menos vencido Cerro Largo es el equipo que más puntos hizo en el torneo Intermedio hasta ahora: 13. Producto de cuatro victorias y un empate. El equipo arachán es también el que menos goles ha recibido en el torneo: solamente dos. Rampla Juniors y Wanderers fueron los únicos que le anotaron.

En la tabla Anual Cerro Largo suma 40 unidades, las mismas que Peñarol. Y ambos juegan esta tarde.



Es más, es consciente que Cerro Largo lo rescató después de su pasaje por Plaza. “Al principio jugué 10 partidos, cinco del Apertura y los primeros cinco del Clausura. Pero después Plaza optó por darle oportunidad a los jugadores del club y estuve mucho tiempo sin actividad. Casi un año sin jugar, sólo entrenaba. Diez partidos para un arquero es muy poco. Por suerte me llamó Ernesto (Dehl) y mi representante, Rafa Monge, y no lo dudé. Es lindo sentir que confían en uno, nunca dudé en querer volver”, contó quien ya había estado antes cedido en Miramar Misiones donde tampoco había tenido chances de jugar. Y luego de esa experiencia se lució en su primera etapa en Cerro Largo.

AURINEGRO. Peñarol lo cedió en varias oportunidades: a Miramar Misiones, a Cerro Largo y a Plaza Colonia. Le quedaba un año más de contrato con los aurinegros, pero rescindió para poder enfrentarlos. “Quería jugar contra Peñarol para mostrarme y además siempre que los enfrenté me fue bien”, explicó.



“Nunca tuve muchas oportunidades en Peñarol y eso me dolió, sobre todo siendo jugador de la casa”, admitió. Sólo jugó dos partidos con Fossati en el 2014 y un amistoso con Bengoechea. “Yo quería jugar y lo lindo que tiene el fútbol es que siempre da revancha y hoy me está yendo muy bien en lo personal”.



Hoy Aguerre es jugador de Cerro Largo. Aunque hasta diciembre, los aurinegros tienen la posibilidad de una recompra. “Soy hincha del club y en algún momento me gustaría poder volver. Pero si lo hiciera sería para jugar, no para pasar por lo que pasé anteriormente”.

INTERDEPARTAMENTAL. Es de Artigas, vive en Melo pero tiene a su hijo, Lorenzo, en Florida. “Lo único que me complica es estar lejos de mi hijo. Sólo lo veo cuando jugamos en Montevideo. Terminamos y me voy a Florida a verlo o a buscarlo. Me queda un poco trasmano. Es un esfuerzo más, pero él es todo para mí. Es el que me da fuerzas para seguir”. Lorenzo tiene seis años y nació poco después que su padre regresara del Mundial Sub 20 de Turquía en 2013.



“La vida en Melo es muy tranquila, nada que ver con Montevideo, que es una locura. Como soy de Artigas, estoy acostumbrado. Y me gusta. En Melo uno puede sentarse afuera a tomar mate”, aseguró quien vive en un apartamento que le da el club en el centro de la ciudad.

Conoce a los colonienses a quienes enfrentará esta tarde, pero ni piensa en eso. “A los de Plaza los conozco, pero lo importante es que nosotros estamos bien. Ojalá podamos darle a la gente la alegría de llegar a la final del Intermedio. Y ganarlo sería espectacular, más para nosotros que somos un equipo del interior y hacemos el sacrificio de viajar cada 15 días. Si las cosas se nos hacen más fáciles gracias a la alegría y la humildad del grupo que se ve reflejado en la tabla”, finalizó.

equipo Un largo viaje de Melo a Colonia La delegación de Cerro Largo salió de Melo ayer a la una de la mañana. Y llegó a Colonia a las 8: 30. Recorrieron 529 kilómetros en ómnibus. Un poco más que lo que recorren cada 15 días para jugar en Montevideo. Se instalaron en La Martina a la entrada de la ciudad. Durmieron, almorzaron y por la tarde entrenaron allí mismo. Y después del partido, emprenderán inmediatamente el viaje de regreso a Melo. “Se hace eterno”, reconoció Aguerre.

​Danielo Núñez aún no ha confirmado la oncena, pero seguramente el equipo para enfrentar hoy a Plaza en el Prandi será el siguiente: Washington Aguerre, Juan Acosta, Yeferson Quintana, Agustín Heredia, Facundo Rodríguez, Sebastián Assis, Hugo Dorrego, Tomás Fernández, Adolfo Lima, Mauro Luna Diale y Jonathan Dos Santos. Aunque también podría ingresar Carlos Bueno, que ya jugó ante Cerro, en lugar de Dos Santos.