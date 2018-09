¿El fin de los empates en los mundiales?

En Rusia 2018 por primera vez el Fair Play tuvo directa injerencia en el desarrollo de un torneo. Al finalizar el Grupo H, Japón y Senegal finalizaron igualados en todo: cuatro puntos, 0 diferencia de gol, cuatro tantos anotados cada uno e igualaron 2-2 en el partido entre sí. Antes el reglamento preveía un sorteo para definir cuál de los dos avanzaría a octavos de final. Pero no fue este el caso.

La FIFA, para la pasada Copa del Mundo, puso como un criterio anterior al sorteo el puntaje en el Fair Play de cada selección involucrada en el empate. Como Japón tuvo menos tarjetas amarillas, fue las que avanzó y Senegal quedó por el camino.

Si bien esta medida fue celebrada por algunos, porque entendieron que al fin el Fair Play (Juego Limpio) se le daba un buen uso y al fin de cuenta el ser más disciplinado daba un beneficio deportivo, a la mayoría en la FIFA le dejó un mal sabor de boca. Por lo tanto, se pusieron a trabajar en una forma de evitar este tipo de definiciones y que sea más por lo que ocurra en la cancha.

La solución.

El diario The Sun informó que una fuente de la FIFA le confió que ya hay una posible fórmula. El método no sería nuevo, porque ya se ha utilizado incluso en algún torneo corto de Uruguay: que cada partido que termine igualado se defina con disparos penales, otorgándosele un punto extra a quien resulte vencedor por esta vía.

De esta manera, el ganador en los 90' se llevaría 3 puntos y el perdedor 0; el empate daría 1 punto a cada contendiente y el que gane por penales conseguirá 2. Y de haber igualdad en puntos, diferencia de goles y cantidad de tantos convertidos, se tendría en cuenta el resultado entre los dos equipos que pugnan por avanzar y si también empataron, entonces contaría el resultado de los penales.

La vigencia.

Aunque no es una solución difícil de implementar, como por ejemplo sí lo fue el VAR, la medida igualmente no entraría en vigencia para el Mundial de Catar 2022 sino para el de México, Estados Unidos y Canadá 2026, siempre según las informaciones que maneja The Sun.

¿Se queda?

Habitualmente las medidas que toma la FIFA luego termina ampliándolas al resto del mundo. Por lo tanto, si decide admitir la eliminación de los empates para la Copa del Mundo lo más probable es que en el futuro quede como una norma a aplicar en todos los campeonatos de sus asociaciones. Por lo tanto, esta eventual medida podría en el futuro cambiar el desarrollo de todos los torneos del mundo.