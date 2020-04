FIFA aprueba extender las temporadas y los contratos de los jugadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La FIFA, como se anunció, tomó la determinación de flexibilizar el Reglamento sobre Estatuto y Transferencias, y en su comunicación a las Federaciones y Asociaciones miembros incluyó dos puntos novedosos en el que recomienda a clubes y empleados colaborar mano a mano para llegar a acuerdos económicos deportivos en cuanto a la extensión de las competiciones. Además, se indica que los contratos de los jugadores se extenderán automáticamente más allá del 30 de junio y finalizarán cuando finalice la temporada.

En consecuencia, no hay fecha fija para la vinculación de un contrato. Y se remarca que si un jugador fichó por otro club más allá del 30 de junio, esa vinculación no entrará en vigor hasta que acabe la temporada. Y en caso de conflicto de clubes, prevalece el contrato que tenga el jugador con el equipo en vigor y no por el que le haya fichado.

Esta situación, por ejemplo, le impedirá a Edinson Cavani salir del PSG, aunque logre un vínculo con otra institución.

El documento pone el ojo en la ventana de transferencias. Aquí, cada Federación tendrá la libertad de poner las fechas que deseen, siempre y cuando sean unas 16 semanas (entre ambas) como establece el máximo organismo del fútbol. Podrá ser en agosto y septiembre y en diciembre y enero o enero y febrero.

La decisión se adopta porque con el COVID-19 se están viviendo "circunstancias excepcionales". Y en la situación actual se resuelve que:

1) Se aprobarán todas las solicitudes de una extensión de la fecha de finalización de la temporada actual

2) Se aprobarán todas las solicitudes para extender o modificar los períodos de registro que ya han comenzado, siempre que su duración cumpla con el límite máximo (es decir, 16 semanas)

3) Se aprobarán todas las solicitudes de modificación o aplazamiento de los períodos de registro que no hayan comenzado, siempre que su duración cumpla con el límite máximo (es decir, 16 semanas)

4) A las Asociaciones se les permitirá modificar las fechas de temporada y/o los períodos de registro, ya sea dentro del TMS o por notificar a la FIFA manualmente

5) Como una excepción un profesional cuyo contrato ha expirado o ha sido terminado como resultado de COVID-19 tiene el derecho de ser registrado por una asociación fuera de un período de registro, independientemente de la fecha de vencimiento o terminación.