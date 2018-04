La fiesta inaugural será más corta que las últimas dos 

La ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol de Rusia será "más corta" que en Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, según informó Alexéi Sorokin, director general del comité organizador, a falta de 50 días para el inicio del torneo.



"La ceremonia de inauguración tendrá un nuevo formato. No se parecerá a lo que hubo en Sudáfrica y en Brasil. Será más corta y transcurrirá justo antes del silbato inicial", dijo Sorokin en rueda de prensa.



La apertura del Mundial tendrá lugar el 14 de junio en el estadio Luzhnikí, donde se disputará el partido inaugural y la final el 15 de julio.



En su momento, las autoridades rusas se plantearon celebrar la ceremonia en el estadio Lev Yashin del Dinamo Moscú, que no albergará partidos mundialistas, pero la FIFA nunca dio el visto bueno a la propuesta.



Precisamente, en relación al boicot de dicha ceremonia, y del Mundial en general, por parte de las autoridades de algunos países, como el Reino Unido o Polonia, Sorokin aseguró que "cada uno es libre de elegir".



"Para nosotros cada aficionado es valioso. Y no importa el estatus del país. Vemos que los hinchas votan con el bolsillo. Las entradas se están agotando", comentó