La fiesta clásica será con música en vivo

La previa del clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo será con música y varias sorpresas en el escenario del club aurinegro que hoy vivirá una jornada histórica.

Es que desde la hora 12:30, DJ Vala, quien ya supo ambientar las previas durante marzo, el mes de la mujer, estará amenizando el domingo clásico en el Campeón del Siglo mientras se regalarán pelotas y camisetas.

Luego, desde las 13:30 horas saldrá a escena “La Banda del Clásico”, un grupo musical conformado por varios artistas, muchos hinchas de Peñarol, también de otros equipos y uno de Nacional.

Quienes estarán en “La Banda del Clásico” son Chirola Martino, Gabriel Goyén, Ariel Fynn, quien hoy cumple años, Mikael Boudakian, Marcelo Fontanini, Nicolás Bagattini, Joel Capdeville, Martin Casal, Nacho Obes, Fabián Silva, Mauricio Sosa, hincha de Nacional.

Gabriel Goyén, vocalista de La Santa, será el encargado de abrir el show de “La Banda del Clásico” con temas de su grupo y luego cantarán los otros artistas.

“Como hincha de Peñarol que soy desde chico, tocar en el Campeón del Siglo es como debutar en primera con la 10, es el sueño de todo hincha. Como músico es también cumplir un gran sueño, ya que cuando empezamos a transitar en el camino de la música soñamos con estos grandes momentos, tocar y compartir nuestras canciones con mucha gente. Me enorgullece poder escribir este pedacito de la historia con nuestra música, ya que es un momento histórico, no solo para el fútbol si no para el país, porque es el primer clásico en el estadio de Peñarol”, le dijo Goyén a Ovación.

Por otra parte, el vocalista de La Santa agregó que “también me parece un momento lindo para llamar a la reflexión si hablamos de tolerancia. Las diferencias en lo deportivo son solo un ejemplo de las diferencias presentes en la sociedad propiamente dicha. El mensaje tiene que ver con una invitación al respeto por las decisiones y elecciones de cada uno porque podemos ser rivales pero no enemigos”.

Goyén cerró diciendo que “La Banda del Clásico está conformada por hinchas de Peñarol y otros equipos que nos unimos para dar el mejor show para todos, porque la música es para todos y de todos. Estamos muy contentos y esperemos que todos disfruten del show”.