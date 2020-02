De la fiesta a la casa: Neymar, lesionado, no viajó a Nantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Neymar no voló a Nantes, donde este martes el PSG jugará su partido de la fecha 22 de la Ligue 1. Los exámenes revelan una lesión en una costilla y se cae de la convocatoria tras una fiesta de cumpleaños que duró de la madrugada del domingo al lunes.

Thomas Tuchel estaba seguro de que podría alinear tanto a Kylian Mbappé como a Neymar en el campo de Nantes. "Es posible", respondió a la pregunta de su posible mandato. Le Parisien informó que el club alemán le cubrió la espalda al señalar que el técnico alemán aún no tenía los resultados de los exámenes cuando compareció ante los medios.

La ausencia del brasileño se confirma el día después de la fiesta organizada con gran fanfarria para su cumpleaños número 28 el domingo por la noche en compañía de algunos de sus compañeros de equipo.

Esa fue una celebración que no le gustó nada a Tuchel. “Siempre protejo a mis jugadores. Con la fiesta, acepto el hecho de que es difícil protegerlos. No puedo pensar en ello para la composición ¿Es esta la mejor manera de prepararse para un partido? Claramente no. ¿Es esto lo peor que puede pasar? Tampoco".