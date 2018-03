"Fiera" suelta

Su llegada a mediados del año pasado sacudió el mercado de pases. Lo quería Boca, lo quería River y “Maxi” Rodríguez eligió Peñarol. Los problemas que rodeaban a Newell’s, el equipo de sus amores, lo hicieron tomar la decisión que más le dolió. Dejó su casa, le dijo que no a los grandes de Argentina porque no se imaginaba jugando ante la “Lepra” y cruzó el charco. Aterrizó en el Aeropuerto de Carrasco y dejó en claro que no venía de paseo. “Vengo a sumar, a colaborar, con la experiencia, con lo que sea, para meterme en el grupo. Fue una elección mía venir a Peñarol. Vine por la exigencia que tiene este club y su historia. Siempre tiene la obligación de buscar el campeonato. Esa es la motivación. Cuando uno deja de tener esa chispa de conseguir cosas, algo está fallando”, dijo.



Y cumplió... Con perfil bajo, sin hacer alarde de su trayectoria. “Leo” Ramos lo utilizó como puntero y terminó siendo clave en el equipo campeón. Al margen de que en algunos partidos le costó entrar en juego y terminó algo perdido en la cancha, cada vez que tocó la pelota dejó en claro que es un jugador diferente. En cada movimiento, cuando se desmarca y cuando queda de frente al arquero. Ahí es letal.



Este 2018, en tanto, lo encontró en otra versión. Es que la suspensión al “Cebolla” Rodríguez cambió los planes. En ese mismo partido ante River, con la salida del lacacino, se paró como doble cinco y terminó ganándose los aplausos del Campeón del Siglo. Sacando al equipo adelante, poniendo pases largos e incluso tirándose a los pies para colaborar en la marca. Lo mismo ocurrió este último fin de semana contra Liverpool. El DT sumó hombres en ataque y “Maxi” tuvo que pasar nuevamente al medio. Y la rompió. Le dio la tranquilidad que el equipo necesitaba: la pausa y el pase limpio.



“Te soy sincero: no sé cuál es mi puesto. He jugado de delantero por todos lados, en el medio también. Quizás donde me siento más cómodo es por la izquierda, como punta o como volante, pero no tengo inconveniente de jugar en ningún lado”, reconoció cuando desembarcó en los aurinegros.



Y tiene razón. Parece que donde lo ponen, juega bien. Se adapta y marca la diferencia. A veces no termina siendo la gran figura de Peñarol, tal vez como muchos esperaban, pero siempre cumple y juega de 5 puntos para arriba. Lo bueno para el aurinegro es que empezó a aprovechar a la “Fiera” en otras zonas de la cancha justo antes de comenzar la doble competencia. Su polifuncionalidad será muy importante no solo para suplir ausencias de sus compañeros si no también para darle otras alternativas a Peñarol cuando tenga que enfrentar equipos de otras categorías en la Copa Libertadores de América.

Datos:

- Perfil: Maximiliano Rubén Rodríguez nació el 2 de enero de 1981 en Rosario, Argentina. Lleva el apellido de su madre. Adquirió el amor por Newell’s Old Boys, equipo de esa ciudad, gracias a su abuelo materno.



- Trayectoria: Jugó en Newell’s (1999/02 y 2012/16), Espanyol (2002/05), Atlético Madrid (2005/09) y Liverpool (2010/12) antes de llegar a Peñarol. Defendió a Argentina en 51 oportunidades (tres mundiales).



- Palmarés: Ganó la Copa de la Liga con Liverpool (2012), el Torneo Final con Newell’s (2013) y el Uruguayo (2017) y Supercopa (2018) con Peñarol. También fue campeón del mundo sub 20 con Argentina (2001).

Cifras:

- 19 partidos jugó “Maxi” con la camiseta de Peñarol, todos a nivel local: 15 en la temporada pasada, uno por la Supercopa y tres en este Apertura.



- 8 goles marcó con el aurinegro. Las víctimas: El Tanque, Liverpool (en dos oportunidades), Rampla Juniors, Sud América, Cerro, Racing y Nacional.



Más Peñarol:

- Quinta: En la próxima fecha, la quinta del Torneo Apertura, Peñarol no tendrá actividad ya que en esa jornada debería enfrentar a El Tanque Sisley. El elenco fusionado no saldó sus deudas a tiempo y por eso no participa del certamen. De este modo, ganará los puntos en los escritorios. El próximo partido de Peñarol será entonces en la sexta ante Boston River.



- Una alta: Cristian Rodríguez terminó de cumplir este fin de semana su sanción de dos partidos. Ya está habilitado, pero justo su vuelta coincide con que Peñarol en la próxima fecha no tendrá fútbol ante El Tanque. Volverá ante Boston River el fin de semana del 10/11 de marzo. No juega desde el pasado 11 de febrero. Un mes sin actividad para el lacacino.



- Una baja: En el cuarto minuto de descuento, Lucas Hernández vio la roja de manera directa. Habrá que ver cuántos partidos de sanción recibe el lateral aurinegro. Lo cierto es que la automática la cumplirá ante El Tanque. Ante Boston, de todos modos, tiene grandes chances de no ser titular ya que Rodrigo Rojo necesita ritmo para el debut en la Copa.