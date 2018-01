Fidel los comandó

Peñarol vs. Delfín. Foto: Ricardo Figueredo

Presión, velocidad y buen juego. Esas fueron las características del Peñarol de Leonardo Ramos que venció a Delfín por 2-0 y parece que será la tónica para el 2018.



El aurinegro repitió el rendimiento de sus dos anteriores amistosos y las vías para lastimar a su rival: las bandas. Canobbio y González, respaldados por Hernández y Varela, volvieron a ser clave y lastimaron bastante. Su velocidad es una cuota de peligro que Peñarol ha mantenido en los distintos amistosos que disputó y a la que en la pasada jornada se sumó Fidel Martínez.



El ecuatoriano hizo su debut y lo superó con buena nota. Pese a que jugaba sus primeros minutos con la camiseta de Peñarol se lo vio muy seguro. Encaró y se animó a tirar algún lujo. Por momentos Ramos lo tuvo que “retar” porque bajaba demasiado al intentar ayudar a sus compañeros en defensa y es que “Alegría” no jugó como volante por izquierda (su posición habitual), sino que lo hizo como “9” ante las ausencias de Lucas Viatri y Cristian Palacios.



Pese a ser su primer partido y a las pocas horas de entrenamiento con sus nuevos compañeros, Martínez demostró que se encuentra perfecto en materia física, ya que disputó 84 minutos a pleno ritmo.



Su primera participación fue una gran habilitación para un Maximiliano Rodríguez, que culminó una buena jugada colectiva con un remate que rebotó en un zaguero, lo cual impidió la apertura. De todas maneras, el argentino era el que iba a poner la primera diferencia en el juego, tras una infracción que recibió Fidel, quien estuvo involucrado en los dos goles.



Delfín, que pegó mucho, cometió una infracción cerca del área y fue bien aprovechada por el argentino, que con un disparo fuerte y al medio terminó venciendo la estirada del arquero ecuatoriano, que se pasó y no la pudo despejar.



Pese a la insistencia aurinegra por las bandas, los goles terminaron llegando de pelota parada, ya que en la segunda parte Gastón Rodríguez aprovechó un penal que le hicieron nuevamente al ecuatoriano para así, cuando Peñarol ya jugaba con un equipo alternativo, sentenciar el juego.



La segunda mitad sirvió para que Ramos hiciera cambios y entre ellos ingresaron las otras incorporaciones: Luis Maldonado, Rodrigo Rojo y Rodrigo Piñeiro. El zaguero estuvo seguro, aunque fue amonestado; el lateral pudo hacer poco, mientras que el delantero volvió a demostrar su velocidad y comenzó la jugada que terminó en el penal a Martínez.



Peñarol volvió a dejar una buena imagen. Ganó, se siente cómodo en la cancha y además no recibe goles. Se aprontó con triunfo para el clásico del lunes.



Peñarol 2-0 Delfín.

Peñarol. Kevin Dawson (69’ Thiago Cardozo); Guillermo Varela (45’ Mathías Corujo), Fabricio Formiliano (84’ E. Martínez), Ramón Arias (45’ Luis Maldonado), Lucas Hernández (66’ Rodrigo Rojo); Agustín Canobbio, Guzmán Pereira (55’ Marcel Novick), C. Rodríguez (66’ Franco Martínez), Giovanni González (77’ Rodrigo Piñeiro); Maximiliano Rodríguez (55’ Gastón Rodríguez) y Fidel Martínez (84’ Brian Rodríguez).



DT. Leonardo Ramos



Delfín. Pedro Ortíz (55’ Diego Corozo); Francisco Mera, Rodrigo Cabrera (77’ Roberto Luzarraga), Henry Cangá (55’ Luis Cangá), Geovanny Nazareno (36’ Pedro Perlaza); José García (45’ Andrés Chicaiza), Luis Luna (65’ Jessy Godoy), Bruno Piñatares; Henry Patta (65’ Cesar Tejena), Iván González (45’ Bryan Oña); Ángel Ledesma.



DT. Guillermo Sanguinetti



Amarillas. Luis Luna, Rodrigo Cabrera, Francisco Mera, Bruno Piñatares (D); Luis Maldonado (P)



Rojas. Pedro Perlaza (D)