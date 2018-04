Un festejo en soledad

Se puede dar y no sería algo inédito, porque la historia de la Champions ya supo entregarlo. La realidad muestra que un jugador del Barcelona, que ya no está compitiendo en el principal torneo de clubes de Europa, puede llegar a terminar festejando la obtención del título.



El brasileño Philippe Coutinho, adquirido por el club blaugrana en 160 millones de euros a principios de enero, podrá incluir en su currículum el rótulo de campeón de la Champions League si el Liverpool de Jürgen Klopp terminara convirtiéndose en el dueño del certamen.



La historia es bien concreta: Coutinho arrancó la temporada como jugador del Liverpool y disputó partidos de Champions con los “Reds”. En buen romance, esto significa que lo que termine logrando el conjunto que tiene como estrella al egipcio Mohamed Salah figurará en el palmarés del brasileño.



Ojo, bastante aporte hizo Coutinho en la trayectoria europea de los ingleses. De hecho, fue el autor de cinco goles en tres partidos de fase de grupos, con lo que puso su granito de arena para que Liverpool pasara a octavos de final.



Vale remarcarlo, si los ingleses terminan levantando la copa, el de Coutinho no sería el primer caso de un futbolista que la añade a su palmarés sin estar en ese equipo. Por ejemplo, está el precedente del camerunés Samuel Eto’o, al que le contabilizaron la Champions que el Real Madrid ganó en el año 2000, pese a que el centrodelantero ya jugaba para el Mallorca.



El atacante africano arrancó el curso 99-00 como madridista y participó en tres partidos europeos con los blancos (52 minutos en total).



Lo novedoso, en este caso, sería que Coutinho terminase ganando la triple corona. Situación que podría llegar a presentarse si con su actual equipo, el Barcelona, logra ganar Liga Española y la Copa del Rey.



De esta manera, el negocio para el brasileño sería bien redondo: dueño de un suculento contrato hasta 2023 y con todos los títulos en sus bolsillos.