Diego Coelho: "Festejar el gol con toda esa gente es increíble"

"El 'Cacique' (Medina) me dijo que estuviera cerca del área, que no me perdiera un ataque y que llegara porque en cualquier momento podía meter un gol. Por suerte se me dio. Lo primero era agarrar esa camiseta y buscar el escudo, que en ese momento no lo encontraba (risas). Festejar el gol con toda esa gente es increíble", señaló Diego Coelho, autor de un tanto en el triunfo ante Fénix por 2-1.



"Lo que más esperaba era tener este gol y por suerte lo hice acá en el Parque con toda la gente, que es mucho más especial. Es imposible decir lo que siento en este momento", agregó.



Asimismo, el delantero juvenil finalizó diciendo: "Estoy agradecido con el 'Cacique tanto como con Martín (Lasarte) cuando me subió al primer equipo por tener esa confianza en mí y darme esos minutos. Se lo dije al 'Cacique' en el vestuario