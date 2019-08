Ferreyra tiene ventaja para el Preolímpico y Carreño suena fuerte para el futuro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Ferreyra cuenta con la gran posibilidad de orientar a la Selección Sub 23 de Uruguay que competirá en el Preolímpico de Colombia desde el 15 de enero hasta el 2 de febrero de 2020, pero eso no garantiza que luego quede al frente de la selección juvenil Sub 20. Es más, tiene competidores muy importantes y el más fuerte es Daniel Carreño.

Lo que sucede es que la disputa de ese certamen, clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se analiza tomar como el fin de un ciclo y a partir de ahí adoptar diferentes decisiones sobre el futuro de todas las selecciones juveniles.

La señal más clara de que habrá un tiempo de reflexión y de análisis, que incluirán reuniones con Óscar Tabárez, ya la entregó la propia AUF al no aprovechar las fechas FIFA de septiembre que posibiliten organizar amistosos para la selección juvenil Sub 20.

Todo hace indicar que esto mismo ocurrirá con las fechas de octubre, por lo que pasarán entre 45 y 60 días para saber qué es lo que sucederá con los combinados Sub 17, Sub 20 y Sub 23.

Que Ferreyra parta con ventaja obedece al actual conocimiento que tiene de los futbolistas y a que los trabajos se iniciarán recién en diciembre a falta de unos 45 días para el desarrollo del Preolímpico, lo que le daría poco tiempo de trabajo a un nuevo conductor.

Una ventaja que quizás no le garantice su presencia porque también existe la idea de que el entrenador de la Sub 20 se encargue de la categoría superior. En ese caso, ya hay nombres que hacen mucho ruido. Y, particularmente, uno por encima de los otros.

En efecto, de acuerdo a lo que pudo indagar Ovación que Daniel Carreño esté en condiciones de asumir funciones en Uruguay es un hecho de enorme trascendencia. Además de recordar que en el pasado ya fue sugerido por Tabárez, en la AUF se valora su metodología de trabajo, su experiencia y los grandes elogios que ha recibido de los jugadores que tuvo la oportunidad de dirigir.

Hoy, Carreño suena más fuerte que otros entrenadores. Aunque justo es reconocer que también hay enorme consideración por Martín Lasarte, Gustavo Matosas y Fabián Coito.

Contrariamente a lo que pudo sugerir el ruido mediático de la determinación de Diego Forlán de dejar el fútbol para convertirse en entrenador, en la AUF hoy se cree que lo que podría llegar a suceder es que tuviese alguna función como colaborador de un grupo técnico, pero no con responsabilidad de asumir él la función de conductor principal.