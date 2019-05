Ferreyra: "No pudimos desplegar el fútbol que queremos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El partido se abrió con una jugada de pelota quieta, la jugada salió bien como la habíamos preparado para el primer gol. Y en el segundo, fue la calidad individual de los futbolistas que participaron de la jugada”, dijo Gustavo Ferreira, explicando la razón de la segunda victoria de su equipo en el Mundial.



“No pudimos repetir el juego del otro día, desplegar el fútbol que pretendemos, pero sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Donde el rival iba a cerrar líneas y no dejar espacios. Que el partido iba a ser más trabado y con juego directo. Habíamos previsto que podía ser así. No queríamos recibir goles y eso se cumplió”, continuó analizando el entrenador. “Habíamos estudiado al rival, pero tuvo cinco cambios respecto al partido pasado. Cinco cambios es casi medio equipo y se pareció mucho más al equipo que jugó la Eliminatoria en Concacaf”, añadió el técnico quien dijo a su vez que aún no había decidido si iba a rotar el plantel para el partido del próximo jueves.