Ferreyra: "Cuando la pelota caiga en el área no puedo prestar atención a los cánticos"

Christian Ferreyra, que se procurará recibir toda la información posible de Nacional y Peñarol para tratar de anticiparse a los hechos que puedan darse en el clásico del próximo domingo, remarcó que precisará la colaboración del veedor o del encargado de seguridad de la AUF para poner en práctica el protocolo de FIFA, que establece la posibilidad de suspender el cotejo por los cánticos que inciten a la violencia. En diálogo con Ovación el juez dijo: "No voy a poder pensar, cuando la pelota caiga en el área, qué están cantando de un lado o del otro".

Como se sabe, el Colegio de Árbitros recibió la indicación que para el encuentro clásico se haga cumplir el protocolo FIFA sobre los cánticos incitantes de la violencia en espectáculos deportivos, con la posibilidad de suspender el partido si así lo consideran. Sobre el particular, Ferreyra fue bien concreto: "Vamos a tener que conversar porque no es tan fácil. Uno está metido en el partido, concentrado en el juego, en una oreja tenés el comunicador y estás conversando con tus compañeros".

Además, también recordó la forma en la que suelen prepararse los jueces por las recomendaciones que see hacen en los cursos. "Siempre te dicen que te concentres en el juego, que no escuches los gritos. Obviamente que va a ser parte de la planificación, porque hay un protocolo, pero también está la figura del veedor de la AUF, alguien de seguridad de la AUF que puede ser la persona que pueda informar o tomar ciertas acciones al respecto".

Al profundizar sobre las situaciones que se pueden dar, Ferreyra fue auténtico: "No voy a poder pensar, cuando la pelota caiga en el área, qué están cantando de un lado o del otro. Sinceramente, te lo digo, bastantes responsabilidades tenemos adentro de la cancha como para estar pensando en lo que está gritando alguien de afuera".

el estilo de arbitrar Las relaciones con los jugadores

Consultado por la forma en la que se puede desarrollar el partido y en el manejo de las situaciones con los jugadores, el árbitro del clásico dijo que no hay diferencias con lo que ocurre en otros cotejos. "El diálogo con los jugadores es siempre el mismo, no cambia porque sea un partido tan importante como el clásico. Y tampoco ellos modifican su actitud. Siempre nos tratamos con respeto y por más que los ánimos son otros por el partido en sí, la actitud y la relación en la cancha es siempre la misma".

Igualmente, Ferreyra aceptó que sobran las protestas, pero por la forma de ser de los uruguayos. "El jugador uruguayo va a protestar siempre, y mucho. Nunca quieren perder a nada. Ni en un saque de banda ni en un amistoso. Protestan todo por el afán de querer que la falta sea a favor de ellos y esa es una característica de todos. Ojo, algunos reclaman con fundamentos porque ya conocen mejor las reglas, porque se han instruido y porque han tenido capacitaciones que les ayudan a entender más el juego y las reglas".

el análisis previo La preparación del partido

La preparación demanda recibir mucha información, porque todo eso colabora para estar más atento a todo. Así lo explicó Ferreyra a Ovación: "Hoy el árbitro tiene que tener mucha información. Conocer con tiempo las alineaciones, los sistemas de juego de los equipos, sus características principales, si hacen presión alta, si salen jugando desde el fondo o si tienen transiciones rápidas y directas. Tenemos que conocer cuáles son los puntos fuertes, de qué forma actúan en las jugadas de pelota quieta. Qué jugadores pueden complicar en las áreas. A la hora de la planificación hay que estar en todos los detalles, para poder anticiparse a lo que puede pasar".

También resaltó que el gran foco se pondrá en "la parte disciplinaria", porque "es la más importante" para encarrilar el juego. "A la hora de jugar el partido de forma previa hay que poner el foco en el control disciplinario que hay que ejecutar para tratar de darle continuidad al juego y que se desarrolle con normalidad".

la felicidad Una buena labor en el clásico es...

Para Christian Ferreyra quizás no haya celebración, pero sí satisfacción si al final no se habla de su labor y sí de lo que hicieron los jugadores en la cancha. "¿Celebrar? No sé si se le puede decir así. Lo primero que se hace después de un clásico es un balance con autocrítica de cómo se actuó en el clásico. Si no hubo situaciones importantes en los que los errores hayan incidido en el resultado. Sí podemos estar contentos, como árbitro, de haber desarrollado un partido sin complicaciones y sin equivocaciones grandes. La satisfacción, te vas a ir contento, si se habla de los jugadores y no del juez".

Además, agregó: "Vos te vas bien si en las situaciones de juego tomaste las decisiones correctas y sobre todo en las acciones adentro del área, porque un pequeño error en la mitad de la cancha, aunque se va a maximizar siempre por el partido que es, no afecta al resultado. Cuando los goles son claros y cuando se sanciona o no se sanciona, porque ahí también se está actuando, no te equivocaste, te vas con la mejor sensación de todas".