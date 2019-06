Ferreyra: "Los jugadores están mentalizados y enfocados en lo que vamos a jugar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Crece la expectativa y el entrenador de la Selección juvenil Sub 20 de Uruguay, Gustavo Ferreyra, sabe que el pasaje a cuartos de final del Mundial Sub 20 de Polonia 2019 se definirá en "los pequeños detalles". Para dar ese paso, el DT avisa que hay confianza en un plantel que tiene a sus "jugadores muy mentalizados, concentrados y enfocados en lo que vamos a jugar".

En la rueda de prensa ofrecida en Lublin, a un día del enfrentamiento ante Ecuador, Ferreyra anticipa que se viene "un partido durísimo", porque el campeón sudamericano "tiene muy buen juego colectivo".

Que haya ganado el título continental es una señal "que nos demuestra lo que es capaz de hacer. Tienen jugadores hábiles, muy rápidos que fabrican los espacios. Hacen las transiciones rápidas y ante todas esas circunstancia tenemos que tomar recaudos".

Sin perjuicio del elogio entregado al adversario, Ferreyra señala que "algunas debilidades hemos visto y ojalá podamos hacer un buen partido".

Los antecedentes de los enfrentamientos entre ambos equipos no los toma muy en cuenta. "No creo que el hecho de haberles ganado en el Sudamericano influya, por lo menos de nuestra parte no lo vamos a tomar en cuenta. Este es un partido nuevo, diferente, con otro contexto".

Además, Ferreyra recordó que "si bien ellos mantienen a la mayoría del equipo que jugó en el Sudamericano, nosotros tuvimos la posibilidad de incorporar jugadores que están rindiendo en un buen nivel".

E insistió: "Las expectativas son las de ganar el partido, después sabemos que en estas instancias los rivales son muy parejos y que los partidos seguramente se definan por detalles y no grandes diferencias".

Ferreyra no descartó a Nicolás Schiappacasse aunque el jugador acusa algunos problemas. "Está con una molestia, hay que ir un poquito con cuidado, pero en estas horas seguramente vamos a tener la confirmación de que vamos a tenerlo a la orden".

Entrar en la fase de mata-mata no es para nada llamativo. "Es un partido eliminatorio, por lo tanto es una final, y estamos conscientes de eso, pero esto lo sabíamos desde antes y la preparación desde el punto de vista de la estrategia y de la mentalización ya está implícita. Los jugadores están muy bien mentalizados, concentrados y enfocados en lo que nos vamos a jugar".

Ferreyra admitió que se han ejecutado penales, ante la eventualidad de que se tenga que definir por ese mecanismo, pero también fue muy preciso sobre esos ensayos. "Los penales son siempre un tema de discusión recurrente porque nunca tenemos la certeza de que entrenarlos nos conceda la posibilidad de ganar los partidos en ese tipo de definición. Sí los entrenamos y tenemos detectados quiénes pueden ser los mejores jugadores para esa definición, pero la circunstancia del juego luego puede cambiar todo, porque tirar un penal en un entrenamiento no tiene ni cerca la carga emocional de una definición".