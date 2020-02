Ferreyra: "Hubo diálogo sincero sobre táctica y estrategia con los jugadores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El técnico de la Selección uruguaya Sub 23, Gustavo Ferreyra, admitió que "hubo diálogos sinceros y directos" con los jugadores sobre aspectos "tácticos y estratégicos", pero negó la existencia de reclamos sobre la integración del equipo y la banda de capitán. También subrayó que el "banco de pruebas del equipo" fue el propio torneo y se sinceró al establecer que la decisión de cambiar al arquero para el último partido fue "muy difícil", pero se llegó a ello por un análisis compartido con Carlos Nicola y el propio Ignacio De Arruabarrena.

En diálogo con 100% Deporte (Sport 890), Ferreyra reconoció que podía sonar a excusa los argumentos que llevaron a que Uruguay demorase en fortalecerse como equipo, pero los ofreció: "El banco de prueba del equipo fue el torneo. Sabíamos que teníamos poco tiempo de trabajo en cuanto a lo que es jugar partidos y en el principio tratamos de jugar con futbolistas que tuvieran experiencia y con muchos jugadores en el mediocampo con vocación de mediocampista para poder solidificarnos del punto de vista defensivo y poder generar a través del juego ataque. Lamentablemente no se nos dio. No pudimos lograr el juego".

El actual conductor de la Sub 20, insistió con el hecho de que el "propio torneo nos sirvió de banco de pruebas para ir encontrando una forma de jugar y un equipo". Destacó, también, que eso mismo lo habló, antes de empezar el torneo con los propios futbolistas. "Les dije que se me hacía difícil hablar de un equipo titular".

Por otra parte, narró que "todo lo que hay alrededor de un resultado adverso juega. Tenemos la tranquilidad de que trabajamos a conciencia, siempre de la misma manera, pero a los futbolistas los resultados los puede afectar en su rendimiento. Sobre la marcha fuimos logrando, quizás, mejor funcionamiento, fortalecer el equipo".

Ferreyra destacó que los partidos contra Brasil y Bolivia fueron "inesperados en cuanto al rendimiento, el equipo no jugó bien. Sabíamos que durante el torneo íbamos a tener que ir probando, buscando el equipo, mejorando el juego colectivo, pero esos resultados hizo que quedáramos en una posición incómoda. Pasamos casi que prendidos de un hilo".

"Luego terminando el torneo creo que hicimos una buena segunda fase, peleando hasta el último partido. En líneas generales no quedamos conformes en cuanto a que deberíamos a ver tenido una mejor continuidad en cuanto al juego, pero después terminamos siendo un equipo fuerte y peleando lo que habíamos ido a buscar", ponderó el conductor del combinado preolímpico.

Sobre la relación que se dio entre el cuerpo técnico y los futbolistas en pleno torneo, Ferreyra señaló: "Los que vivimos y convivimos durante todo el tiempo tenemos clarísimo que hubo momentos de tristeza, de bronca, a veces hasta de frustración por no obtener lo que se va a buscar. Pero todo ese abanico de sensaciones luego en la convivencia tratamos de bajar la pelota al piso y de convivir de la mejor manera. Hubo alguna reunión, incluso yo la solicité con el plantel para hablar de algunas cosas que forman parte de la intimidad del plantel, pero en ningún momento se plantearon cambios, ni de capitanato, porque eso no corresponde. Si se hablaron de cosas del punto de vista táctico, estratégico. Y fue una conversación sincera, directa, de frente, mano a mano y sin nada que tuviera un matiz de misterio".

En lo que respecta a la modificación del arquero para el último partido ante Colombia, cuando dio lugar al ingreso de Cristopher Fiermarín por Ignacio De Arruabarrena, Ferreyra comentó: "Fueron varias cosas, que se analizan cuando se toma una decisión de ese tipo, más cuando se trata de un arquero que es una posición muy especial. La mayoría de las veces es difícil tomar esa decisión. Lo hablamos con Carlos Nicola, lo hablamos directamente con Ignacio, y lo entendió. Tomé la decisión y teníamos a Cristopher Fiermarín que había tenido un gran campeonato en su equipo y estaba preparado".

A Ferreyra no le molesta la comparación que se hace de su trabajo con el que llevó adelante Fabián Coito. En ese sentido, dijo: "La tomo como algo normal. Viene de la gente, del periodismo y son comparaciones que hacen los demás, porque yo me tengo que mentalizar en trabajar. Estoy por cumplir un año como entrenador principal y fue muy intenso. Ahora que terminaron estos tres torneos es que estamos bajando la pelota al piso, tratando de reflexionar, sacando conclusiones para poder capitalizar para el futuro. Me parece normal que se compare, pero no me puedo hacer responsable de lo que opinen los demás".