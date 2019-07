Ferreyra: se armó la lista pensando que "hay equipos con determinados compromisos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol sub 22 que del 29 de julio al 10 de agosto disputará los Juegos Panamericanos de Lima, Gustavo Ferreyra, explicó esta mañana que el motivo por el que en la lista de 18 jugadores convocados hay solo un jugador de Peñarol y ninguno de Nacional es que se tomó en cuenta que "hay equipos con determinados compromisos".

Entrevistado por el programa 100% Deporte de Sport 890, Ferreyra explicó que la conformación de la lista para los Panamericanos fue "trabajosa" porque "estamos en una época del año complicada para todos", lo que se suma al hecho de que el torneo no es organizado por FIFA o Conmebol, sino por el Comité Olímpico Internacional.



"Ningún club tiene obligación de ceder a los jugadores pero la selección hay que formarla. Se hicieron muchas gestiones, se trabajó mucho para elaborar la lista teniendo en cuenta el poco tiempo que hay para preparar un equipo competitivo. Después de esas gestiones y contactos que se hicieron, pudimos dar una lista y estamos conformes", explicó el director técnico celeste.



Consultado sobre el motivo por el que casi no hay presencia de los equipos grandes en la lista, Ferreyra señaló que "nosotros también consideramos que en esta etapa del año hay equipos que tienen determinados compromisos, tomamos eso en cuenta y lo respetamos".



Para los Juegos Panamericanos, se debe convocar a futbolistas nacidos después del 1° de enero de 1997, aunque también se permite citar a un máximo de tres jugadores nacidos previo a esa fecha. Cabe recordar que, además del delantero de Peñarol Darwin Núñez, único representante de los grandes en el plantel, también son sub 22 futbolistas como los aurinegros Ezequiel Busquets, Enzo Martínez, Matías De Los Santos, Agustín Canobbio y Brian Rodríguez o los tricolores Hugo Magallanes, Mathías Laborda, Matías Viña, Agustín Sant'Anna, Gabriel Neves, Santiago Rodríguez y Brian Ocampo.

Consultado sobre si hubo un pedido de Nacional para que no convocara a futbolistas de ese club, Ferreyra respondió que "no, para nada".

#Panamericanos | Plantel de @Uruguay para disputar el torneo en @Lima2019Juegos que será del 29 de julio al 10 de agosto.

La Celeste comenzará a trabajar el 8 de julio en el complejo de la AUF a cargo de Gustavo Ferreyra: https://t.co/8hgRcTeR9y pic.twitter.com/pRLnRK8Isa — Selección Uruguaya (@Uruguay) 28 de junio de 2019

Mientras se disputa el torneo, el equipo tricolor jugará por los octavos de final de la Copa Libertadores los días 24 y 31 de julio ante Internacional de Porto Alegre. Los aurinegros tendrán participación en la Copa Sudamericana el 23 y el 30 de julio ante Fluminense.



El otro equipo que tendrá participación internacional es Wanderers, que enfrentará a Corinthians el 25 de julio y el 1° de agosto por la Sudamericana. En el caso del equipo bohemio, tendrá tres bajas que estarán disputando los Panamericanos: el golero Mauro Silveira, el lateral izquierdo Maxi Araújo y el mediocampista Francisco Ginella.



La sub 22 de Uruguay comenzará a entrenar el lunes 8 en el Complejo Celeste los días lunes y martes por un período de tres semanas, para luego viajar a Lima.



El equipo celeste, vigente campeón del torneo, integrará el Grupo B junto a Honduras, Jamaica y el anfitrión, Perú.