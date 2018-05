Fernando Muslera tuvo un fuerte golpe en una mano, pero no pasó a mayores

Fernando Muslera, que no participó de los trabajos futbolísticos del pasado martes como consecuencia de un fuerte golpe que recibió en una de sus manos, superó la dolencia.



Una pelota que tomó un giro inesperado fue lo que terminó originando un mal movimiento en una de las manos del guardameta celeste, quien en la jornada comunicó al cuerpo médico que encabeza el doctor Alberto Pan que ya no sentía dolor.



Desde el principio se creía que la dolencia no revestiría de gravedad y que el arquero no tendría inconvenientes para seguir trabajando con sus compañeros. Ahora se confirmó: cero complicaciones para que el "Nando" se encargue de custodiar otra vez el arco de Uruguay en una Copa del Mundo.