Fernando Muslera: "Boca es un grande y es lindo que suene tu nombre"

Fernando Muslera es ídolo en el Galatasaray. Él lo siente así, lo agradece y por eso lleva nueve años jugando en el equipo turco, aunque no es la primera vez que hay equipos que se interesan en el guardameta celeste.

Desde hace unos días que desde la vecina orilla se rumorea la posibilidad de que Muslera pueda arribar a Boca y en diálogo con AUF TV el arquero celeste habló sobre este tema: "Directamente conmigo o con Fonseca, mi representante, no hubo contactos".

Muslera agregó: "Boca es un grande y siempre es lindo que suene tu nombre en un equipo tan importante. No sé que tan viable es teniendo contrato acá hasta el año que viene y con posibilidades de estar tanto tiempo en Galatasaray por delante. No depende solo de mí, entonces puede ser un poco lejano porque he tenido distintas ofertas, pero siempre las han rechazado porque tengo contrato".

El arquero de la selección uruguaya hizo referencia a su situación actual donde "llevo un mes y medio encerrado. Hace dos semanas empezamos entrenamientos opcionales y el lunes tenemos que presentarnos todos juntos a entrenar porque se resolvió que vuelve la liga".

En relación a la Celeste, Muslera no dudó en asegurar que es de lo mejor que le pasó en la carrera sobre todo en lo que fue el título de la Copa América y la participación en el Mundial de Sudáfrica 2010. "Lograr un titulo con la selección es lo mejor que le puede pasar a un jugador y es uno de los mejores recuerdos que tengo", sentenció.

Consultado sobre su debut celeste, en el recordado duelo ante Ecuador en Quito, manifestó que "el penal de Diego no lo vi. Me enteré del gol cuando esuché el grito de Andrés Scotti y me abracé con él". "Unos días antes, Celso (Otero) me había dicho que iba a atajar yo y no quería cometer errores en esos entrenamientos", confesó.

El arquero también reconoció quiénes eran sus ídolos en el arco y manifestó que "Óscar Córdoba porque lo veía cuando jugaba en Boca y después en la selección el 'Facha' (Carini)".