Qué feo suena el adiós de Valdez

Ya no es un trueno ni una tormenta de verano, ni mucho menos como solía decir el contador José Pedro Damiani, una tormenta con matracas. Wilmar Valdez abandonó sus intenciones de seguir siendo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y lo hace después de haber liderado con entusiasmo su campaña para mantenerse en el cargo.



Después de haber ratificado en el Mundial de Rusia la enorme fe que se tenía de poder llevar adelante un proceso de mayor transformación del fútbol local, de recorrer por Montevideo todos los medios de comunicación posible para demostrar que sus ideas de una AUF más independiente, más fuerte económicamente y de un fútbol más Uruguayo estaban bien defendidas bajo su tutela, decidió irse.



¿No es raro? Que se vaya sabiendo que tenía como mínimo el respaldo de siete clubes. ¿No es raro? Que hable de temas familiares, cuando en la semana visitó varios equipos para convencerlos del cambio que quería liderar. Pregunto una vez más: ¿No es raro el desenlace?



Me suena todo tan mal. No hay forma de no razonar que hay factores atrás que empujan de manera firme a este "me bajo". No pueden convencer las frases que el propio Valdez emitió en la entrevista con Punto Penal.



Son tantas las dudas, tantas las interrogantes, que vale la pena dejarlas sentadas.

renuncia de valdez Preguntas sin respuestas

1- ¿Un tema familiar? ¿Qué día se dio cuenta que la familia lo precisaba más? ¿Por qué hasta el miércoles estaba seguro de ser el hombre indicado para transformar el fútbol y el viernes de noche cambió?



2- ¿Perdió votos? Hasta el viernes tenía entre siete y ocho votos a favor, según sus cuentas y las de cualquier sondeo que se realizara en los medios periodísticos, ¿qué pudo hacerle perder votos?



3- ¿Qué dicen los audios? Si las cuentas en la Asociación están claras, ¿qué puede ser tan grave que manche su imagen para que decida alejarse de la AUF?



4- ¿Quién se los hizo escuchar? Pocos días antes de que se realizara la votación en la AUF y cuando aparecía como principal candidato a convertirse en presidente, ¿quién le dijo que tenía grabaciones que podían comprometerlo?



5- ¿Quién los grabó? Si Valdez admitió la existencia de un audio, y remarcó que se trataba de una conversación personal, ¿qué buscaban grabándola?



6- ¿A quién beneficia su salida? Si no es fruto de casualidad que el tema aparezca en las inmediaciones de las elecciones, ¿qué sector del fútbol, qué dirigentes, qué operadores, quién termina sacando rédito del cambio de autoridades?



7- ¿Por qué no se viralizaron los audios? ¿Se tienen en reserva para utilizar simplemente como carta política?



8- ¿Cuántas personas tendrán en su poder esas grabaciones? ¿Llegarán algún día a oírse?