Este Fénix no refleja a Carrasco

Admito que tengo diferencias con Juan Ramón Carrasco en cuanto a su forma de conducir los planteles. Sin embargo, me considero fan de su propuesta, del fútbol que pregona y ante todo muy respetuoso de cómo trabaja. No me canso de repetir que vi a muchos entrenadores trabajar en la selección y ninguno lo ha hecho más que él ni mejor en cancha.

También fui testigo de su método en Nacional y puedo dar fe de lo bien que entrena al plantel. Y atención a lo que acabo de escribir: dije plantel, no equipo, porque para Carrasco es tan importante que los titulares aprendan sus movimientos y jugadas como que las sepan los suplentes. Es por eso que durante mucho tiempo cambiaba piezas en sus equipos (el mejor ejemplo es River Plate) y ni se notaba en el funcionamiento.

Los últimos tiempos de “JR” no han sido buenos, pero este último período en Fénix ha sido un calvario para el técnico. Ganó uno de los últimos ocho partidos que jugó, pero lo más llamativo es que -luego de un gran Apertura- en el segundo semestre ha convertido 14 tantos y recibió 20.

He visto poco a Fénix durante 90’. Lo vi más en compactos, pero hay algo claro para mí: este Fénix no representa la idiosincrasia de Carrasco.