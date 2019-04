Fénix quiere llevar a los grandes al Capurro; ¿Qué es lo que le pide la AUF?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fénix, el líder del Torneo Apertura, quiere aprovechar su momento para ser local ante Nacional y Peñarol en su estadio, el Parque Capurro. Pero, ¿qué es lo que pide la AUF para llevar a los grandes?

En conversación con Ovación, el vicepresidente del club, Marcelo García, dijo que "la exigencia que rige en la AUF por reglamento es un aforo mínimo de 5000 personas sentadas", una cifra a la que el Capurro no llega por 250 lugares.



Por este motivo es que el equipo albivioleta ya solicitó cotizaciones a algunas empresas para ponerse manos a la obra en busca de alcanzar esa cifra. Los límites son la fecha 10, en la que se medirá con Nacional, y la 13, en la que enfrentará a Peñarol.



Para esto, "se está viendo la posibilidad de agregarle 300 lugares a alguna de las tribunas del lado oficial", señaló García.



De todos modos, no alcanza con el aforo para poder ser local ante los grandes. Luego de llegar a la cifra necesaria, "hay que dar el siguiente paso, que es que vengan las comisiones de Canchas y de Seguridad de la AUF para evaluar si se está en condiciones o cuáles son las exigencias para llevar tanto a Nacional como a Peñarol".



Fénix quiere aprovechar este momento para poder llevar a los grandes a su cancha, ya que al ser local ante los dos en el Apertura, si no llega a tiempo con las remodelaciones deberá esperar al año que viene.