Fénix y ser local en el Capurro ante Nacional: "a veces hay que elegir la gloria o la plata"

Fénix espera conocer mañana si podrá ser local ante Nacional en el Parque Capurro, una decisión que que el club tomó porque "a veces hay que elegir entre la gloria o la plata", según dijo Álvaro Chijane.

En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, el dirigente contó que en los últimos días se hizo presente una inspección de la Comisión de Seguridad de la AUF que le pidió la realización tareas tales como "tensar los tejidos" y hacer una "limpieza abajo de las gradas", El pasado sábado, "muchos muchachos hinchas del club se arrimaron, se pintó el Capurro, se pintaron los vestuarios, se está haciendo un reacondicionamiento para recibir a Nacional".

Consultado sobre la cantidad de localidades que se le darán a los hinchas tricolores, Chijane afirmó que serán "entre 800 y 900 entradas".



"Fénix ha jugado con hasta 1.300 personas cuando Defensor Sporting salió campeón en Capurro años atrás. Somos todos gente de carne y hueso, los hinchas de Nacional no van a venir a destrozar el Capurro y con esa premisa es que Fénix quiere ser local" explicó el dirigente albivioleta.



Chijane contó que "mañana de mañana viene la comisión de seguridad para ver si lo que pidieron está hecho, que creo que sí porque hoy se termina de tensar los tejidos y se limpió todo. Mañana de mañana ya puede estar confirmado el Capurro".



Al ser preguntado sobre la decisión de elegir su cancha, planteó que "no se hace esto por capricho", sino que "uno busca traer la fiesta al barrio utilizando el momento deportivo del club para tratar de llegar a la gloria. Si mañana tuviéramos que traer a Peñarol y resignar plata por la gloria, yo estoy dispuesto a hacerlo".



Además, indicó que "abrir el Centenario te sale $ 1.100.000, tenés que vender mínimo 5.000 entradas para desquitar ese costo". En este sentido, señaló que "la gente de Nacional y Peñarol se acostumbró a concurrir a sus estadios y de repente no te van al Centenario. Estuvimos viendo los antecedentes con Nacional y el anteúltimo partido fue en el Tróccoli y perdimos 133 mil pesos".



"A veces es la gloria o la plata y en este caso Fénix tendría que ir por la gloria", sentenció..